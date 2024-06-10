Osmangazi Belediyesi'nden vatandaşlara ekonomik yemek hizmeti - Son Dakika
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Yerel

Osmangazi Belediyesi'nden vatandaşlara ekonomik yemek hizmeti

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın ilk halk lokantasını açarak vatandaşlara ekonomik fiyata sağlıklı yemekler sunmayı hedefliyor. Lokanta günlük bin kişiye hizmet verecek ve dört çeşit yemek 80 liradan satılacak.

10.06.2024 12:30
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Osmangazi Belediyesi'nin vatandaşlara 4 çeşit yemeği 80 liraya sunacağı Osmangazi Halk Lokantası hizmete girdi. İlk etapta günlük bin kişiye hizmet verecek lokantada ilk yemek servisini Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın yaptı.

Bursalılara ekonomik fiyata, sağlıklı yemekler sunmak isteyen Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın ilk halk lokantasını açtı. Osmangazi Meydanı'nda açılan Osmangazi Halk Lokantası, hafta içi her gün saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. Hafta sonları ve resmi tatillerde ise kapalı olacak. Günlük bin kişilik yemek çıkacak olan Halk Lokantası'nda dört çeşit yemek 80 liradan satılacak.

Önlüğü giyip tezgahın arkasına geçen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Halk Lokantası ile dar gelirli vatandaşlara ucuz fiyata yemek yeme imkanı sunacaklarını söyledi. Aydın, "Halk lokantasında yemekler self servis şeklinde olacak. Aynı anda 300-350 kişiye hizmet verilecek. İlk etapta günlük bin kişilik yemek imkanı sunacağız. hedefimiz esnafa rakip olmak değil, onlarla rekabet etmek değil. Dar gelirli vatandaşlarımıza uygun fiyatlı yemek hizmeti vermek. İleride belki de farklı noktalarda yine aynı hizmeti verebiliriz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise, "Sosyal belediyecilik anlamında her zaman söylediğimiz önce vatandaşımızın derdi ile dertleneceğiz. Ama yerelde bize düşen her türlü katkıyı koymak için yola çıktık" şeklinde konuştu.

Çok sayıda davetlinin ve vatandaşın katıldığı Osmangazi Halk Lokantası açılışı, kurdele kesimiyle gerçekleşti. Önlüğü giyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gelen vatandaşlara yemek dağıtımını gerçekleştirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden vatandaşlara ekonomik yemek hizmeti - Son Dakika

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