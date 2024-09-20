Osmangazi Belediyesi, Zeki Müren'i Anma Gecesi Düzenledi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, Zeki Müren'i Anma Gecesi Düzenledi

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Osmangazi Belediyesi, sanatçı Zeki Müren'in aramızdan ayrılışının 28. yıl dönümünde, 'Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında' programını gerçekleştirdi. Konsere büyük ilgi gösteren Bursalılar, Müren'in unutulmaz eserlerini dinleme fırsatı buldu.

20.09.2024 19:00  Güncelleme: 19:06
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Başkanlar, Zeki Müren şarkıları söyledi

Osmangazi Belediyesi Zeki Müren'i yad etti

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Sanat Güneşi Zeki Müren'i aramızdan ayrılışının 28'inci yılında, 'Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında' adlı program ile andı.

Osmangazi Belediyesi, besteci, söz yazarı ve yorumcu Zeki Müren'i ölüm yıl dönümünde muhteşem bir program ile yad etti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen 'Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında' adlı geceye Bursalıların ilgisi büyük oldu. Bin 623 kişi kapasiteli salonu tıklım tıklım dolduran sanatseverler, Zeki Müren'e olan sevgi ve saygısını bir kez daha göstermiş oldu. Turgay Kızıltuğ'un şef olarak yönettiği konserde, sunuculuğu ise Orkestra Şube Müdürü Turgay Mercan ve Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner üstlendi. Orkestranın çaldığı her bir Zeki Müren şarkısı, farklı bir solist tarafından seslendirdi. Sanat Güneşi'nin unutulmaz eserlerini solo ve koro halinde seslendiren orkestra sanatçıları, performanslarıyla büyük alkış aldı. Konserde sahne alan Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner ise şarkı aralarında Zeki Müren'in hayatından kesitler ve onunla olan hatıralarını anlattı.

Başkanlar şarkıları Zeki Müren için söyledi

Konser sırasında sahneye davet edilen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Zeki Müren'in 'Dudaklarında Arzu' şarkısını hep birlikte seslendirdi. Toplam 19 eserin söylendiği gece, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Seslendirilen her şarkıya eşlik eden seyirciler, unutulmaz bir gece yaşadı.

"Zeki Müren'i özlem ve rahmetle anıyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, anma gecesinde yaptığı konuşmada, "Bizler, yaş itibariyle Zeki Müren'in son dönemlerine yetiştik. Bu akşam onun şarkılarını dinlediğimizde, o zaman ki hatıralarımıza gidiyoruz. Benim rahmetli babam çok güzel Türk Sanat Müziği söylerdi. Pazar sabahlarına Zeki Müren ve Müzeyyen Senar şarkıları ile uyanırdık. Bu akşam da o çocukluk hatıralarımıza gittik. Zeki Müren, hem Bursamızın hem de ülkemizin yetiştirdiği en değerli, en büyük sanatçılardan bir tanesi. Sanat Güneşi'mizi unutulmaz şarkıları eşliğinde özlem ve rahmetle anıyoruz. Bu güzel konser ve anma gecesi için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gecenin sonunda Başkan Aydın, Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner, Şef Turgay Kızıltuğ ve Dr. Turgay Mercan'a teşekkür çiçeği verdi.

Osmangazi Belediyesi, Zeki Müren\'i Anma Gecesi Düzenledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi, Zeki Müren'i Anma Gecesi Düzenledi - Son Dakika

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