Osmaniye çay ocağında siyaset yasaklandı - Son Dakika
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Osmaniye çay ocağında siyaset yasaklandı

Osmaniye çay ocağında siyaset yasaklandı
28.07.2025 11:00
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33 yıldır çay ocağı işleten Halit Şahin, huzurlu ortam için 'Siyaset konuşmak yasaktır' yazısı astı.

Osmaniye'de 33 yıldır çay ocağı işleten Halit Şahin, iş yerinin camına astığı "Burada siyaset konuşmak yasaktır" yazısıyla dikkat çekiyor.

Osmaniye'nin İstiklal Mahallesi'nde bulunan çay ocağında uzun yıllardır esnaflık yapan Halit Şahin, çay ocağında siyasi tartışmalardan uzak, huzurlu bir ortam sağlamak amacıyla iş yerinin camına ve duvarlarına "Burada siyaset konuşmak yasaktır" yazısı astı. Siyasetin insanları kutuplaştırdığını söyleyen Halit Şahin, "Medeni bir şekilde bir siyasi tartışma olmuyor. Olmayınca da birbirlerini üzeceklerine böyle bir yazı yazdırdım" dedi. Çay ocağının camındaki yazı, vatandaşların da ilgisini çekerken, bazı müşteriler bu uygulamaya destek oluyor, bazı vatandaşlar ise siyaseti her yerde yapacaklarını söyledi.

"İş yerimde siyaset konuşulmaya başladığı zaman insanlar birbirini kırıyordu ben de insanlar kırılmasın diye böyle bir yazı astım" diyen iş yeri sahibi Halit Karataş, "33 yıldır çay ocağında esnafım, 15 yıldır da burayı çalıştırıyorum. Burada siyasete girildiği zaman birbirlerini üzüyorlar. Baktım olmuyor ben de böyle bir yazı yazdırdım. Aynı memleketin çocuğuyuz, aynı bayrağın altındayız ama a parti b parti olunca sempati oluyor onun için de birbirlerini kırıyorlar ben de bu şekilde bu yazıyı yazdırdım. Ben istemiyorum siyaset. Vatandaşlar gayet de olumlu karşılıyor niye yazdırdın diyorlar ben de diyorum birbirinizi kırıyorsunuz. Abi kardeşiz, emmi dayı yeğeniz ama siyasete girdiğiniz zaman birbirinizi tanımıyor, kırıyorsunuz. Medeni bir şekilde bir siyasi tartışma olmuyor. Olmayınca da birbirlerini üzeceklerine böyle bir yazı yazdırdım" şeklinde konuştu.

Çay ocağının yakınında esnaflık yaptığını siyaset konuşulduğunda yüksek ses olduğunu söyleyen Mehmet Köse ise, "Esnaf olarak gürültüden kavgadan duramıyorduk. Esnaf arkadaşımız böyle bir yazı yazdı çok da faydalı bir yazı oldu. En azından içeride kırıcı bir siyaset konuşulmuyor çok da güzel oldu" diye konuştu.

"Ben siyaseti dağda da çalarım beldede de çalarım"

Siyaset konuşmayı sevdiğini söyleyen İbrahim Vayıs ise, "Vallahi istediği kadar yazsın istediği kadar kural koysun ben siyaseti burada da çalarım Türkiye Cumhuriyeti'nin her tarafında yaparım, dağda da çalarım beldede de çalarım. Siyaset benim işim zaten" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye çay ocağında siyaset yasaklandı - Son Dakika

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