Osmaniye\'de Emekliler Ücretsiz Çorba ile Karnını Doyuruyor

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(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediyenin Kent Lokantası'ndan yararlanan emekliler, maaşlarının yetersizliğinden yakındı. Remzi Göçer "Emeklinin sonu ölüm. Yaşamayı haram ettiler bize. Aç kalmıyordum ama kuru ekmekle evde iki zeytinle karnımızı doyuruyoduk. Geliyoruz sıcak bir çorba içiyoruz şimdi" dedi. Osman Kırcalıoğlu ise "Maaş dördüncü gün cepte bir lira kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediyeye ait Kent Lokantası'nda ücretsiz sabahları çorba içen emekliler maaşlarının yetmediğini dile getirdi.

Emekli aylığının yetersizliğine dikkat çeken Osman Kırcalıoğlu, "Emekliyim, maaş dördüncü gün cepte 1 lira kalmıyor. Belediye bedava çorba veriyor CHP'li belediye, ona çorba içmeye geliyoruz. Pazarda çürük domates toplarsak yetiyor. Normalde çorba 80 lira 100 lira. Para yetmiyor ki para vereyim. Burada bedava içtim hanımımla beraber, o da mağdur.Yaşadığım sürece maaş da böyle olduğu sürece her zaman gelmek zorundayız" diye konuştu.

"Yaşamayı haram ettiler bize"

Belediyenin lokantasına yemek yemeye gelen Remzi Göçer ise "Maaşım 12 bin 500 lira. 17 - 18 bin lira olması lazım. Hiç olmazsa geçineyim karnımı doyurayım. Her gün geliyorum sabahları. Bedava çorba içiyorum, öğlenleyin de 60 liraya üç tabak yemek yiyorum, karnımı doyurup gidiyorum. Emeklinin sonu ölüm. Yaşamayı haram ettiler bize. Aç kalmıyordum ama kuru ekmekle evde iki zeytinle karnımızı doyuruyoduk. Geliyoruz sıcak bir çorba içiyoruz şimdi. Başka lokantalara gitsek 70 lira 80 lira 60 lira. Nasıl vereceğiz vereceğimiz var mı ki? Onun için de gidemiyoruz işte nerede ucuz bir yer var, nerede dökülmüş sebze var meyve var onlara hücum ediyoruz" dedi.

"Maaşım yetmiyor"

Bir başka emekli de "Çorba içmeye geldik. Maaşım yetmiyor, yalan mı söyleyelim şimdi. Çorba, şimdi belediye bedava veriyor. İçebiliyor muyuz ki parasızlıktan. Burada içeceğiz belediyenin sayesinde" ifadelerini kullandı. Bir diğer emekli de "Çorba içmeye geldim. Parasızmış, duydum geldim. Maaşım yetmiyor. Aldığımızı alıyorum, alamadığımızı da takozluyoruz, duruyoruz. Orada kalıyoruz. Maaş en az 20 bin lira olması lazım" diye konuştu.

"Bir teneke yağ alamıyorum"

Ahmet Çatalbaş ise artan gıda maliyetlerinden dert yanarken, "Çorba piyasada 60 lira, 50 lira. Maaş ne yetecek? Bir teneke yağ alamıyorum. 1 kilo domates 60 lira. 1 ton odun 5 bin lira. Devletin verdiği kömürle bir çuval 2 torba belediyemizden yardım geliyor onunla ısınıyoruz" dedi.

"Emeklerimizin yanında olmak bizim için bir onur"

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ise kent lokantası hizmetlerini şu sözlerle anlattı:

"Sabahın erken saatlerinde 06.00 - 09.00 arası öğrencilerimize, işine giden vatandaşlarımıza ve bilhassa emeklilerimize özel ücretsiz çorba dağıtımımız Kadirli Belediyesi tarafından yapılmakta. Bu uygulama başladıktan sonra çok yoğun bir talep içerisinde Kent Lokantamız kuyruklarla doldu. Kadirli Belediyesi'nin yapmış olduğu bu ücretsiz çorba dağıtımı emeklilerimiz de çok memnun etti. Şu enflasyonist düzeyde, şu enflasyonist zamanda emeklerimizin yanında olmak bizim için bir onur. Onlarla ilgili çok güzel projelerimiz de var, o projeleride hayata geçirdiğimiz zaman,bir nebze de nefes almalarını sağlamak istiyoruz."