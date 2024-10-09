Osmaniye'de PKK/KCK Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de PKK/KCK Operasyonu: 8 Tutuklama

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Osmaniye merkezli terör operasyonunda 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, dijital materyallere el konuldu.

09.10.2024 20:44
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Osmaniye merkezli terör operasyonu: 8 tutuklama

OSMANİYE - Osmaniye merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, PKK/KCK-PYD/ YPG Silahlı Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis, geçmiş dönemlerde Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı. Osmaniye merkezli Adana, Mersin, Mardin, Hatay ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. İkametlerdeki aramada ise ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de PKK/KCK Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika

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