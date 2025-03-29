Osmaniye'de şehitler ile depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de şehitler ile depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaret edildi

Osmaniye'de şehitler ile depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaret edildi Osmaniye'de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlerin ve depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerinde hüzün hakim oldu.

29.03.2025 16:18
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Osmaniye'de şehitler ile depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaret edildi

OSMANİYE - Osmaniye'de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlerin ve depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerinde hüzün hakim oldu.

Osmaniye kent merkezinde Ramazan Bayramı öncesinde Belediye Asri Mezarlığı yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Mezarlıktaki şehitlik ziyaretine Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kıraç, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından şehitler için dua edildi. Daha sonra Vali Yılmaz ve protokol mensupları ziyaret ettikleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarının bayramlarını kutlayan protokol üyeleri şehitlere Allah'tan rahmet dileyip, taziyelerini iletti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de, Ramazan Bayramı arifesinde depremde hayatını kaybedenlerin mezarları da ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretlerinin ardından protokol üyeleri, deprem şehitlerinin kabirlerine gitti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların arından, protokol üyeleri, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

MSL-

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de şehitler ile depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika

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