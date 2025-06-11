Osmaniye'de Sulama Krizi Çiftçileri Zor Durumda - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'de Sulama Krizi Çiftçileri Zor Durumda

Haberin Videosunu İzleyin
11.06.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Osmaniye\'de Sulama Krizi Çiftçileri Zor Durumda
Haber Videosu

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerindeki çiftçiler, sulama suyu eksikliği nedeniyle mısırlarını kurtaramamaktan endişeli.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerine bağlı bazı köylerde çiftçiler sulama problemi yaşıyor. Mısır eken çiftçiler ürünlerini sulayamazlarsa kuruyacağını ifade etti. Çiftçi Pirgaip Demirci, "3- 5 gün içerisinde bu su verilmezse zaten ondan sonra da verilen suyunda bir faydası olmaz mısırlara" derken çiftçi Süleyman Demirci ise "Çocukların, evini rızkı hepsi buna bakıyor. Su verilmezse açız, aç... Açıkta kalacağız böyle giderse" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerine bağlı bazı köylerde çiftçiler sulama problemi yaşadıklarını ifade ettiler. Birçok köyün sulama ihtiyacını karşılayan Mehmetli Barajındaki suyun az olması, sebebiyle çiftçiler sık sık su problemleri yaşıyor.

"3-5 gün içinde sulamamız lazım"

Kadirli'nin Azaplı köyünden Pirgaip Demirci, şöyle konuştu:

"Bu yıl ekimimizi 8 Şubat'ta yaptık. Artık ekim tarihleri geriye gitti. 20 Şubat'ta Sulama Birliği şu an için su olmadığını, ama ileride yağmurlardan falan kar erimelerinden dolayı, su olduğu zaman verebileceklerini söylediler. Ama bunu 20 Mart'ta bize mesaj olarak gönderdi Sulama Birliği. 20 Mart'ta gönderdiğinde bizim mısırlarımız zaten bir karıştı. Sonra sulama birliği bizden sulama beyanı da aldı. Sulama beyanlarımız da verdik. Şimdi onların mesajında ayçiçeği ekmeğimizi istediler, ondan sonraki ekimlerimi biz zaten ayçiçeği olarak yaptık. Ama ondan önceki ekmiş olduğumuz mısırlar şu anda suya geldi. Yağmurlardan dolayı biraz bu zamana kadar ölmedi. 3- 5 gün içerisinde bu su verilmezse zaten ondan sonra da verilen suyunda bir faydası olmaz mısırlara.

"Yardım bekliyoruz"

Şu anda barajımızda 33 milyon metreküp su olduğunu söylüyor DSİ yetkilileri. Bize verecekleri suyun tamamı iki su verseler 3 milyon metreküp, yoksa bu milli servet heba olup gidecek. Bizim her şeyimiz bütün geçimimiz buna bakıyor. Zaten kazanamıyoruz, zaten mısır para etmiyor bir de üstelik böyle kurursa tarlada vay halimize. Şu an köyümüzün yüzde 80'i ayçiçeği ekti zaten. Bize verecekleri arazinin yüzde 20'sine su. Yani her yıl ki vereceği suyun 20'de birini verecek. Bunun için yetkilerden yardım bekliyoruz."

"Bize en az bir iki su verseler bizi kurtaracaklar"

Çitfçi Ertürk Tayyipoğlu, "Yıllardan beri bu Azaplı köyünde çiftçilik yapıyorum. Bu sene mısır ektik. Mısır ekerken baştan bize ekmeğin lafı diye bir şey söylemediler. Şu an mısırlarımızı ektik. 3-5 gün içerisinde su verilmediği takdirde mısırlarımız elden gidecek. Çiftçinin hali zaten belli. Barajımızda bir miktar su var. Bize en az bir iki su verseler bizi kurtaracaklar. Bu suyun verilmesi için de siyasilerden destek bekliyoruz" dedi.

"Su verilmezse açız, aç "

Başka bir çiftçi Süleyman Demirci ise şunları söyledi:

"500 dönüm Mısır ektim ben, borç harç ettik. Mazotu, gübreyi, tohumu hepsini veresiye aldık. Bu mısırlara da su verilmezse bizim halimiz harap. Ne yapacağız? Devlet büyüklerinden suyun verilmesini istiyoruz. Çocukların, evini rızkı hepsi buna bakıyor. Su verilmezse açız, aç... Açıkta kalacağız böyle giderse. Böyle giderse çiftçiliği bırakacağız zaten. Derelerde su yok, mazot alacak para yok. Zaten gübre aldı başını gitti. Açız gerçekten açız böyle giderse. Neye sarılalım biz? Mazot alamıyoruz, mazot aldı başını gitti, 50 lira oldu. Su yok derede, su olmayınca mazot da alamıyoruz ne yapalım şimdi? Bir de icarcıye, icar veriyoruz. Adam ne suyu düşündüğü var parayı alıyorken ara oturuyor biz su derdine düşüyoruz."

"Yanıyor darı"

Bir başka çiftçi Sinan Usta, "Mısır ektik su bulamıyoruz ki. Rezillikten yandık yok. Kurudu darılar kurudu. Ne yapacağız bilmiyoruz vallahi. Üçlük suyla sulamaya çalışıyoruz o da olmuyor. Çakma yok ki bir yere attırdık 50 bin lira harcadık suyu çıkaramadık.Ne yapacağız yanıyor darı. Barajdaki suyu bekliyoruz verirlerse oradan sulayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Osmaniye, Kadirli, Sumbas, Güncel, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Sulama Krizi Çiftçileri Zor Durumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek’e veda töreninde duygusal anlar yaşadı Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e veda töreninde duygusal anlar yaşadı
Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu’nu Meksika maçında tribünden izleyecek Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek

11:47
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
11:18
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü Dehşet anları kamerada
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
11:00
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti’ye geçti
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
16:52
Samsunspor transferde çok hızlı Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
16:48
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal’e transferin son gününde büyük şok
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
16:45
Skriniar’dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
16:40
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
16:36
Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
16:31
İstanbul’dan ev bakıyorlar Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray’a ’’Evet’’ dedi
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a ''Evet'' dedi
16:19
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
16:12
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
16:11
Yer: Erzurum Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 12:43:46. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Sulama Krizi Çiftçileri Zor Durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.