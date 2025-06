Osmaniye\'de Sulama Krizi Çiftçileri Zor Durumda

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerine bağlı bazı köylerde çiftçiler sulama problemi yaşıyor. Mısır eken çiftçiler ürünlerini sulayamazlarsa kuruyacağını ifade etti. Çiftçi Pirgaip Demirci, "3- 5 gün içerisinde bu su verilmezse zaten ondan sonra da verilen suyunda bir faydası olmaz mısırlara" derken çiftçi Süleyman Demirci ise "Çocukların, evini rızkı hepsi buna bakıyor. Su verilmezse açız, aç... Açıkta kalacağız böyle giderse" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerine bağlı bazı köylerde çiftçiler sulama problemi yaşadıklarını ifade ettiler. Birçok köyün sulama ihtiyacını karşılayan Mehmetli Barajındaki suyun az olması, sebebiyle çiftçiler sık sık su problemleri yaşıyor.

"3-5 gün içinde sulamamız lazım"

Kadirli'nin Azaplı köyünden Pirgaip Demirci, şöyle konuştu:

"Bu yıl ekimimizi 8 Şubat'ta yaptık. Artık ekim tarihleri geriye gitti. 20 Şubat'ta Sulama Birliği şu an için su olmadığını, ama ileride yağmurlardan falan kar erimelerinden dolayı, su olduğu zaman verebileceklerini söylediler. Ama bunu 20 Mart'ta bize mesaj olarak gönderdi Sulama Birliği. 20 Mart'ta gönderdiğinde bizim mısırlarımız zaten bir karıştı. Sonra sulama birliği bizden sulama beyanı da aldı. Sulama beyanlarımız da verdik. Şimdi onların mesajında ayçiçeği ekmeğimizi istediler, ondan sonraki ekimlerimi biz zaten ayçiçeği olarak yaptık. Ama ondan önceki ekmiş olduğumuz mısırlar şu anda suya geldi. Yağmurlardan dolayı biraz bu zamana kadar ölmedi. 3- 5 gün içerisinde bu su verilmezse zaten ondan sonra da verilen suyunda bir faydası olmaz mısırlara.

"Yardım bekliyoruz"

Şu anda barajımızda 33 milyon metreküp su olduğunu söylüyor DSİ yetkilileri. Bize verecekleri suyun tamamı iki su verseler 3 milyon metreküp, yoksa bu milli servet heba olup gidecek. Bizim her şeyimiz bütün geçimimiz buna bakıyor. Zaten kazanamıyoruz, zaten mısır para etmiyor bir de üstelik böyle kurursa tarlada vay halimize. Şu an köyümüzün yüzde 80'i ayçiçeği ekti zaten. Bize verecekleri arazinin yüzde 20'sine su. Yani her yıl ki vereceği suyun 20'de birini verecek. Bunun için yetkilerden yardım bekliyoruz."

"Bize en az bir iki su verseler bizi kurtaracaklar"

Çitfçi Ertürk Tayyipoğlu, "Yıllardan beri bu Azaplı köyünde çiftçilik yapıyorum. Bu sene mısır ektik. Mısır ekerken baştan bize ekmeğin lafı diye bir şey söylemediler. Şu an mısırlarımızı ektik. 3-5 gün içerisinde su verilmediği takdirde mısırlarımız elden gidecek. Çiftçinin hali zaten belli. Barajımızda bir miktar su var. Bize en az bir iki su verseler bizi kurtaracaklar. Bu suyun verilmesi için de siyasilerden destek bekliyoruz" dedi.

"Su verilmezse açız, aç "

Başka bir çiftçi Süleyman Demirci ise şunları söyledi:

"500 dönüm Mısır ektim ben, borç harç ettik. Mazotu, gübreyi, tohumu hepsini veresiye aldık. Bu mısırlara da su verilmezse bizim halimiz harap. Ne yapacağız? Devlet büyüklerinden suyun verilmesini istiyoruz. Çocukların, evini rızkı hepsi buna bakıyor. Su verilmezse açız, aç... Açıkta kalacağız böyle giderse. Böyle giderse çiftçiliği bırakacağız zaten. Derelerde su yok, mazot alacak para yok. Zaten gübre aldı başını gitti. Açız gerçekten açız böyle giderse. Neye sarılalım biz? Mazot alamıyoruz, mazot aldı başını gitti, 50 lira oldu. Su yok derede, su olmayınca mazot da alamıyoruz ne yapalım şimdi? Bir de icarcıye, icar veriyoruz. Adam ne suyu düşündüğü var parayı alıyorken ara oturuyor biz su derdine düşüyoruz."

"Yanıyor darı"

Bir başka çiftçi Sinan Usta, "Mısır ektik su bulamıyoruz ki. Rezillikten yandık yok. Kurudu darılar kurudu. Ne yapacağız bilmiyoruz vallahi. Üçlük suyla sulamaya çalışıyoruz o da olmuyor. Çakma yok ki bir yere attırdık 50 bin lira harcadık suyu çıkaramadık.Ne yapacağız yanıyor darı. Barajdaki suyu bekliyoruz verirlerse oradan sulayacağız" diye konuştu.