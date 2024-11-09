Osmaniye Esnafı Rezerv Alan İlanına Tepki Gösterdi

Yerel

(OSMANİYE) - Osmaniye'de rezerv alan ilan edilmesi nedeniyle dükkanlarından çıkmak zorunda kalacak olan çarşı esnafı, "Bize 40 gün içerisinde çık diyorlar ama yeni bir yer göstermiyorlar. Bizim ödemelerimizi kim yapacak, çeklerimizi kim ödeyecek? Bir çoğumuz daha kiramızı ödeyemedik" diye tepki gösterdi. Bir esnaf, "Belediye başkanı, 'Dükkanı boşaltır tatile çıkarsın' diyor. Neye tatile çıkacağım? Dalga mı geçiyorsunuz bizimle" diye konuştu.

Osmaniye'de çarşı merkezinde Dr. Ahmet Alkan Caddesi üzerinde bulunan birçok esnafa rezerv alan ilan edilmesinden dolayı dükkanları 40 gün içerisinde boşaltmaları istendi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, esnafla bir araya geldi.

"Dükkanımı yıkıyorlar bir de tatile çık diyorlar"

Çarşı içerisinde toptancılık yapan başka bir esnaf, şunları söyledi:

"Belediye Başkanı geldi bize 'dükkanı yıkacağız' dedi. Tamam yıkalım, çıkalım problem değil. Ondan sonra bize 'Dükkanı boşaltır tatile çıkarsın' diyor Başkan. Neye tatile çıkacağım? Çeklerimi kim ödeyecek? Yıkan sizsiniz, malıma gasbeden sizsiniz. Dalga mı geçiyosunuz bizimle? Benim borçlarımı kim ödeyecek? Evime ekmek kim götürecek? Ben sabah sekizde geliyorum işime. Bir cam satayım da 50 lira kazanayım diye. Siz benimle dalga mı geçiyosunuz? Tamam tatile çıkalım. Tatil paketi sağla tatile çıkalım madem öyle. Ben esnafım dolarla mal alıyorum. Borcumu dolar üzerinden ödüyorum. Ayıptır. Ben nasıl borçlarımı ödeyeceğim?"

"Esnafa önce güzel bir yer ayarlansın biz hemen boşaltalım"

Başka bir esnaf ise şunları söyledi:

"Bu alan ada bazında yıkılacak. Tamam biz buna karşı değiliz. Yıkılsın şehrimiz çok güzel olsun. Hiç kimse buna karşı değil. Biz sadece esnafa yer gösterilsin. Bu esnaf nerede barınacak, nerede parasını kazanacak? Yer gösterilsin kimse karşı değil. Esnafa önce güzel bir yer ayarlansın biz hemen boşaltalım. Belediyemize ait boş yerler var. Esnafı oralara alabilirler. Bizlere önce yer temin edilmesi gerekiyor. Büyük bir deprem yaşadık, yetmedi şimdi bir deprem daha yaşayacağız. 40 günlük süre verildi. Bir kira ortalama aylık 50 binden başlıyor, 250 bin bandına kadar çıkıyor. Biz devletimize karşı değiliz."

CHP'li Kaya da " Türkiye'de esnafın tatile gider hali mi var? Şuradan şuraya gidemiyor tatile nasıl gidecek. Evine ekmek götüremiyor" dedi.