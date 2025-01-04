Osmaniye Ferdi Tayfur'a Duygusal Veda

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Osmaniye Ferdi Tayfur'a belediye hoparlörlerinden şarkısını çalarak veda etti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'a belediye hoparlöründen çalınan "Emmoğlu" şarkısıyla duygusal veda.

Düziçi Belediyesi tarafından, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur anısına belediye hoparlöründen "Emmoğlu" şarkısı çalındı. Sanayide bulunan hoparlörlerden Ferdi Tayfur'un şarkısını duyan sanayi esnafı duygusal anlar yaşadı.

Düziçi Belediyesi hoparlöründen Ferdi Tayfur'un şarkısını duyan sanayi esnafı Belediye Başkanı Mustafa İba'ya teşekkür ederek "Bizleri gençliğimize döndürdü. Ferdi Tayfur Osmaniye'nin ve tüm Türkiye'nin hemşerisidir. Ölümü hepimizi derinden üzdü". dedi.