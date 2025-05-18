Osmaniye Lezzet Festivali'nde Kadın Girişimcilerin Emeği Öne Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye Lezzet Festivali'nde Kadın Girişimcilerin Emeği Öne Çıkıyor

Geniş Video İzle

Osmaniye'de düzenlenen Lezzet Festivali'nde kadınlar el emeği ürünleriyle yer aldı. Festival, kadın girişimcilerin katkılarıyla renklenirken, yerel lezzetlerin tanıtımına da vesile oldu.

18.05.2025 13:27  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Lezzet Festivali'ne hanım eli değdi

OSMANİYE - Osmaniye'de bu yıl ikincisi düzenlenen Osmaniye Lezzet Festivali'ne, hanım eli değdi. Açılan stantlar da kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Lezzet Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ünlü şeflerinin katılımıyla başladı. Depremde oluşan travmaların izlerini silmek aynı zamanda tarım şehrinin gastronomisini ön plana çıkartmanın hedeflendiği festivale kadın girişimciler damga vurdu. Osmaniye Atatürk Caddesi'nde kurulan stantlarda, Osmaniye yer fıstığından yapılan farklı yemekler ön plana çıkaran kadınlar yöresel lezzetlerin yanı sıra takı ve kozmetik ürünlerini satarak hem festivale renk hem de aile ekonomisine katkı sağladı.

-"Buraya gelince mutfağımızdaki ürünler değer kazanıyor "

Bir hanım için bir anne için evin ekonomisine katkı sağlamanın çok önemli olduğunu söyleyen Güllü Öksüz, "Evde yaptığımız ürünleri getirdik satıyoruz. Fıstık festivaline de katıldım ondan daha fazla bir katılım var. Yani bu sıcakta bu insanların buraya gelmesinde büyük bir farklılık var o da herhalde tahminim belediye başkanımız ve valimiz çok güzel çalışıyor. Kadınlara tavsiyemiz evde yaptığı ürünler değer kazansın. Bakın şunu bütün hanımlar yapıyordur saç kömbesi, kısır, fellah köftesi, içli köfteyi, çiğ köfteyi, sarmayı ve dolmayı bütün hanımlar yapıyordur. Ama evde değer kazanmıyor. Buraya gelince mutfaklarındaki ürünler değer kazanıyor. Hem ekonomilerine katkı sağlıyorlar hem de yaptıkları değer görüyor. Sen bunu evinde yiyorsundur belki. Eline sağlık anne deyip gidiyorsun. Burada bunu parayla alıyorsun. O hanım mutlu oluyor, memnun oluyor. Çünkü evine rızık götürüyor. Bir hanım için, bir anne için de ne demektir. Evine rızık götürmesi, ekonomisine katkı sağlaması çok büyük bir şey onun için. "dedi.

Osmaniye'nin böyle etkinliklere ihtiyacı olduğunu ve bu etkinliklerin artması gerektiğini söyleyen Feriha Atalay, "Biz depremzede olarak Cebeli Bereket Konteyner Çarşı'ya yerleştirilmiştik. Orada mutfağımda ve market olarak devam etmekteyim. Buradaki festivallerde de özellikle Manisa'nın yaprağını tanıtım için buradayım. Festivalden çok memnunuz, devamı gelirse daha da memnun oluruz. Bizim kadınlar için bu hiçbir zaman evde oturmasınlar, her zaman bir şeyler yapsınlar, üretsinler, üretime katkıda bulunsunlar. İyi ki varız. İyi ki Osmaniyeliyiz." Diye konuştu.

Festival için geldiğini yaptığı ürünleri el emeği ürünleri açtığı stantta sattığını söyleyen Selma Çelik, " Düziçi'nden geliyorum festivale katılmak amaçlı geldim. Kendi el işlerimiz, kendimizin ürettiği işler bunları sergiliyoruz burada. Çok da zevkle yapabileceğimiz işler kadınlara tavsiye ederim mesela böyle bir şeylerle uğraşmayı hem maddi hem manevi yönden katkıları var." Dedi.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Gastronomi, Festival, Osmaniye, Ekonomi, Kültür, Tarım, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye Lezzet Festivali'nde Kadın Girişimcilerin Emeği Öne Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

13:54
Eski FBI Direktörü’nün “8647“ paylaşımı ABD’yi karıştırdı
Eski FBI Direktörü'nün "8647" paylaşımı ABD'yi karıştırdı
13:24
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
12:37
PKK’nın feshi sonrası DEM Parti’den İmralı’ya ilk ziyaret
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 14:16:53. #7.12#
SON DAKİKA: Osmaniye Lezzet Festivali'nde Kadın Girişimcilerin Emeği Öne Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.