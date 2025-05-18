Osmaniye Lezzet Festivali'nde Kadın Girişimcilerin Emeği Öne Çıkıyor

Osmaniye Lezzet Festivali'ne hanım eli değdi

OSMANİYE - Osmaniye'de bu yıl ikincisi düzenlenen Osmaniye Lezzet Festivali'ne, hanım eli değdi. Açılan stantlar da kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Lezzet Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ünlü şeflerinin katılımıyla başladı. Depremde oluşan travmaların izlerini silmek aynı zamanda tarım şehrinin gastronomisini ön plana çıkartmanın hedeflendiği festivale kadın girişimciler damga vurdu. Osmaniye Atatürk Caddesi'nde kurulan stantlarda, Osmaniye yer fıstığından yapılan farklı yemekler ön plana çıkaran kadınlar yöresel lezzetlerin yanı sıra takı ve kozmetik ürünlerini satarak hem festivale renk hem de aile ekonomisine katkı sağladı.

-"Buraya gelince mutfağımızdaki ürünler değer kazanıyor "

Bir hanım için bir anne için evin ekonomisine katkı sağlamanın çok önemli olduğunu söyleyen Güllü Öksüz, "Evde yaptığımız ürünleri getirdik satıyoruz. Fıstık festivaline de katıldım ondan daha fazla bir katılım var. Yani bu sıcakta bu insanların buraya gelmesinde büyük bir farklılık var o da herhalde tahminim belediye başkanımız ve valimiz çok güzel çalışıyor. Kadınlara tavsiyemiz evde yaptığı ürünler değer kazansın. Bakın şunu bütün hanımlar yapıyordur saç kömbesi, kısır, fellah köftesi, içli köfteyi, çiğ köfteyi, sarmayı ve dolmayı bütün hanımlar yapıyordur. Ama evde değer kazanmıyor. Buraya gelince mutfaklarındaki ürünler değer kazanıyor. Hem ekonomilerine katkı sağlıyorlar hem de yaptıkları değer görüyor. Sen bunu evinde yiyorsundur belki. Eline sağlık anne deyip gidiyorsun. Burada bunu parayla alıyorsun. O hanım mutlu oluyor, memnun oluyor. Çünkü evine rızık götürüyor. Bir hanım için, bir anne için de ne demektir. Evine rızık götürmesi, ekonomisine katkı sağlaması çok büyük bir şey onun için. "dedi.

Osmaniye'nin böyle etkinliklere ihtiyacı olduğunu ve bu etkinliklerin artması gerektiğini söyleyen Feriha Atalay, "Biz depremzede olarak Cebeli Bereket Konteyner Çarşı'ya yerleştirilmiştik. Orada mutfağımda ve market olarak devam etmekteyim. Buradaki festivallerde de özellikle Manisa'nın yaprağını tanıtım için buradayım. Festivalden çok memnunuz, devamı gelirse daha da memnun oluruz. Bizim kadınlar için bu hiçbir zaman evde oturmasınlar, her zaman bir şeyler yapsınlar, üretsinler, üretime katkıda bulunsunlar. İyi ki varız. İyi ki Osmaniyeliyiz." Diye konuştu.

Festival için geldiğini yaptığı ürünleri el emeği ürünleri açtığı stantta sattığını söyleyen Selma Çelik, " Düziçi'nden geliyorum festivale katılmak amaçlı geldim. Kendi el işlerimiz, kendimizin ürettiği işler bunları sergiliyoruz burada. Çok da zevkle yapabileceğimiz işler kadınlara tavsiye ederim mesela böyle bir şeylerle uğraşmayı hem maddi hem manevi yönden katkıları var." Dedi.