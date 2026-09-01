Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar 200 TL\'nin alım gücünün düştüğünü belirtti: \'Para pul oldu\'

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, en büyük banknot olan 200 liranın alım gücünün düştüğünü, temel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını dile getirdi. Bir vatandaş, "İki simit bir çay alırsın, tamam gitti 200 lira. Para pul oldu" dedi.

Kadirli'de vatandaşlar, ülkenin en büyük banknotu olan 200 TL'nin alım gücü ve artan gıda fiyatlarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların 200 liranın alım gücüne ilişkin görüşleri şöyle:

"200 liraya dört kilo şeker alırsın, başka ne alırsın ki? Yel gibi gidiyor. Kuru fasulye pilav bile yiyemezsin, ancak kuru fasulye yersin ya da bir çorba içersin."

"ANCAK KENT LOKANTASINDA YİYEBİLİRSİN"

"Altı kilo domates alırsın, başka bir şey alamazsın. Yemek yemek zor. Paranın değeri çoktan düştü."

"Hiçbir şey alamazsın. Bir dürüm 250 lira olmuş. Nerede yemek yiyeceksin 200 liraya? Kent lokantasında yersin. İki simit bir çay alırsın, tamam gitti 200 lira işte. Para pul oldu."

"200 LİRA BİR KİLO ÇAY ETMİYOR"

- "Ekmek alabilirim, başka da üzüm alırım. Yemek yiyemem, dürümler pahalı."

- "200 liraya iki kilo domates alırsın başka ne yapacaksın ki. Ufak tefek çorba çersin başka bir şey yok. Dürüm de yiyemem."

- "Bir kilo çay yetmiyor. Bir kilo çaya 200 liranın gücü yetmiyor. Nerede yemek yiyeceksin o paraya? Bir bardak ayran 50 lira lokantada."

- "200 liraya ne alayım ben? Bir yemek karnını doyurur mu 200 liraya, doyurmaz. Domates kilosu 50 lira onu da bulabilirsek. Neyin değeri var bin liranın da değeri yok. Hani o da yok hiç elde yok".

- "200 liraya dönerciden sadece bir tavuk dürüm olur, ayran da alamazsın. 200 lira eskinin 20 lirası."