Osmaniyeli Çiftçi, Karpuz Tarlasını Halka Açtı - Son Dakika
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Osmaniyeli Çiftçi, Karpuz Tarlasını Halka Açtı

03.07.2022 13:06
Osmaniyeli Çiftçi, Karpuz Tarlasını Halka Açtı

Osmaniye’de çiftçilik yapan İsmail Düzgün, karpuz tarlasını, ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlara açtı. Düzgün, “Baktım vatandaşın alım gücü düşük, bu tarlanın iri karpuzlarını sattım, küçük karpuzlarını da vatandaş alsın götürsün. Malum, biliyorsunuz durum çok kötü, ekonomik sıkıntılar çekiyor halk. Ekmek alamayan insanlar var” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de çiftçilik yapan İsmail Düzgün, karpuz tarlasını, ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlara açtı. Düzgün, "Baktım vatandaşın alım gücü düşük, bu tarlanın iri karpuzlarını sattım, küçük karpuzlarını da vatandaş alsın götürsün. Malum, biliyorsunuz durum çok kötü, ekonomik sıkıntılar çekiyor halk. Ekmek alamayan insanlar var" dedi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Küçükçınar köyünde çiftçilik yapan İsmail Düzgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karpuz tarlasını, ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlara açtığını duyurdu. Kısa sürede yayılan duyuru Kadirli ve Sumbas ilçelerinden birçok vatandaş, tarlaya gelerek ederek bedava karpuzları toplamaya başladı.

"İHTİYACI OLAN HERKESİ BEKLERİZ"

İsmail Düzgün, "Baktım vatandaşın alım gücü düşük, bu tarlanın iri karpuzlarını, sattım küçük karpuzlarını da vatandaş alsın götürsün. Malum, biliyorsunuz durum çok kötü, ekonomik sıkıntılar çekiyor halk. Ekmek alamayan insanlar var. Bunlar para yapar ama halk yesin. Onun için halka açtım. Küçükçınar köyünde yerimize herkesi bekleriz, ihtiyacı olan herkesi bekleriz. Burası yaklaşık 16 dönüm, işte halka açtık burayı. İnsanlar karpuzlarını alıyorlar, götürüyorlar. Önümüz bayram, malum misafirleri geliyor, alacak güçleri yok. Onun için biz de düşündük, açtık halka, vatandaş yesin diye" dedi.

"ÇOCUKLARIMA KARPUZ GÖTÜRMEYE GELDİM"

Bedava karpuzlardan almak için tarlaya gelen Veysel Kamalı isimli vatandaş ise "Allah razı olsun, buraya karpuz dikmiş, yetiştirmiş. Halkın alım gücü yok şu an, halka serbest etmiş. Önümüz bayram, millet bir çifte bayram yapsın Allah rızası için. Yetiştirenden Allah razı olsun. Ben de Kadirli'den geldim. İnternete atmış, yani herkes faydalansın, ben de oradan görerek burada çocuklarıma karpuz götürmeye geldim" diye konuştu.

Başka bir vatandaş da "Tarlada kalmaktansa millet faydalanıyor işte. Aslında kimin olduğunu da bilmiyorum tarlanın, duyduk geldik. Şu an yiyeceğimizi, ne bulduysak götüreceğiz, işte nasipte ne varsa" dedi.

"EVİNDE HİÇ GÖRMEYEN VAR BUNU"

Diğer bir vatandaş ise "Allah razı olsun. Biz de herkese telefon ettik, haberleştik. Köylü, vatandaşlar faydalanıyor. Karpuz; 3 lira kilosu. 30 lira, 40 lira en kötüsü. Belki de evinde hiç göremeyen var bunu" diye konuştu.

Başka bir vatandaş da "Sağ olsun, vatandaşa, 'hayrına yesinler' diye ikramda bulunmuş, teşekkür ediyoruz, başka ne yapalım ki" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karpuz Tarlası

Vatandaşlar karpuz topluyor

Detaylar

İsmail Düzgün

Veysel Kamalı

Bir Vatandaş

Bir vatandaş

Bir vatandaş

Sosyal medyadan çağrısı

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Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekmek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniyeli Çiftçi, Karpuz Tarlasını Halka Açtı - Son Dakika

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