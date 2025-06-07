Osmaniyeliler Yeni Stadyumda Seyirci Kapasitesinin Artırılmasını İstiyor

(OSMANİYE) – 6 Şubat depremlerinde zarar gördüğü için yıkılan Osmaniye Şehir Stadyumu'nun yerine yapılacak stadyumun kapasitesinin artırılması isteniyor. Osmaniye Sarı Yeşil Taraftarlar Derneği Başkanı Bilgin Gürbüz, "Stadımız 60 yıllıktı. Geçen günlerde yıkıldı ama şu anda mevcut stadımızın projesini biz kabul etmiyoruz. Cumhur İttifakı'nın şehri olarak, şehitler diyarı olarak biz modern stadı fazlasıyla hak ediyoruz" dedi.

Osmaniye'de 1965 yılında yapılan ve 6 Şubat depremlerinde zarar gördüğü için duvarları yıkılan şehir stadyumunun yerine yenisi inşa edilecek. Ancak bazı kent sakinleri yeni stat için planlanan 6 bin kişilik kapasitenin artırılmasını talep ediyor.

Osmaniye Sarı Yeşil Taraftarlar Derneği Başkanı Bilgin Gürbüz, mevcut proje taslağını yetersiz bulduklarını belirterek, kente yakışır, modern ve yüksek kapasiteli bir stat istediklerini bildirdi. Gürbüz şöyle konuştu:

"Osmaniyemizin nüfusu 600 bin kişi. 30 amatör takım, bir BAL Ligi takımı, bir profesyonel takım var. Stadımız 60 yıllık. Geçen günlerde yıkıldı ama şu anda mevcut stadımızın projesini biz kabul etmiyoruz. Yapılacak sahanın daha modern, daha güzel, betonarme; çevre illerimizde olduğu gibi bir stat olmasını istiyoruz. Osmaniye olarak, Cumhur İttifakı'nın şehri olarak, şehitler diyarı olarak biz modern stadı fazlasıyla hak ediyoruz. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum, bu fırsat bir daha ele geçmez. Stadımızı daha modern, daha güzel şekilde istiyoruz. 60 sene önce yapılan stadımız 6 bin kişilikti, yetmedi. Şu anda daha modern bir şekilde 10 bin ve onun üzerinde kapasiteli bir stat istiyoruz."

"Yenisi ne kadar büyük olursa o kadar güzel olur"

Taraftar Eyüp Öztürk de yetkililerden Osmaniye'nin 50 yıl sonrasını düşünmelerini isteyerek, "Bir de buradan çıkmış bir genel başkan var. Hem Osmaniyemize hem genel başkanımıza hem Osmaniyeli vatandaşlara yakışacak kapasitedeki stat Osmaniye'yi 50 yıl götürür, öyle de olması gerekir" dedi.

Taraftar Adil Can ise "Daha modern, daha güzel bir stat olsa daha güzel olur. Yenisi ne kadar büyük olursa o kadar güzel olur. 15-20 bin kapasiteli daha iyi olur, daha modern olur" diye konuştu.