Osmanlı Ocakları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden şikayetçi

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Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Ercan Selçukoğlu, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden şikayetçi olunmalı" dedi.

Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Ercan Selçukoğlu, katıldığı canlı yayın programında Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa Biçer'in de işine son verilmesine tepki gösterdi.

DEM Partisi tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir'de son çıkışlar ile birlikte 72 emekçinin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını belirten Selçukoğlu, aralarında Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa Biçer'in de bulunduğunu söyledi. Biçer ve Selçukoğlu, büyükşehirde temizlik işçisi olarak çalışan Mustafa Biçer'e yönelik DEM Partililer tarafından yapılan baskılara tepki gösterdi.

"Diyarbakır annelerinin ve işinden olan her işçinin sonuna kadar destekçisiyiz"

Selçukoğlu, dağdan inenlerin yanında, dağa çıkanların her zaman karşısında olduklarını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarını yok sayarak dağ kadrosunun yasalarını uygulayan belediye başkanlarını kınadıklarını belirtip, istifalarını vermeleri gerektiğini söyledi.

Diyarbakır annelerini ise verdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Selçukoğlu, "'Niye sen dağdan indin, bizim davamıza ihanet ettin' diyerek bir annenin çocuğunun işten çıkarılması gerçekten onur kırıcıdır. DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden şikayetçi olunmalı ve kamuoyu bilgilendirilmelidir. Bizler her koşulda ne olursa olsun Diyarbakır annelerinin ve işinden olan her işçinin sonuna kadar destekçisiyiz" diye konuştu.

" İsrail'in Filistin'in üzerinde uyguladığı soykırımı 50 yıldır biz de PKK'dan çekiyoruz"

Ayşegül Biçer, terörü annelerin bitireceği inancıyla yürüdüklerini ve tuttukları nöbetin birilerini rahatsız ettiğini, bundan dolayı da DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin oğlunu işten çıkararak hınçlarını almak istediklerini söyledi. Kandil'den aldıkları talimatla oğlunun işten çıkarıldığını ifade eden Biçer, bunun sebebinin dağdan indiği gün onlara ihanet ettiklerini düşündükleri için oğlunun çıkarıldığını belirtti.

PKK'nın 50 yıldır Kürtlerin üzerine baskı uyguladığını ifade eden Biçer, "İsrail'in Filistin'in üzerinde uyguladığı soykırımın aynısı 50 yıldır biz de PKK'dan çekiyoruz" dedi.

DEM Parti seçimi kazandıktan sonra oğlu Mustafa Biçer'e sürekli baskı yapılmaya başlandığını aktaran Biçer, görevi olmamasına rağmen kırsal alana ağaç budamaya, çim biçmeye yolladıklarını söyledi.

Diyarbakır annelerine verdikleri destekten dolayı Osmanlı Ocakları'na teşekkür eden Biçer, bu davanın sadece Kürtlerin davası olmadığını söyledi. - ANKARA