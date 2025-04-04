Otizm Farkındalığı İçin Anlamlı Gösteri

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen otizmli bireylerin yeteneklerini sergilediği birbirinden farklı gösteriler, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen program, otizmli çocukların yeteneklerini sergilediği ve toplumun bu konuda bilinçlendirildiği önemli bir buluşma noktasına sahne oldu.

BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer Hanımefendi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, BEUN Senato Üyeleri, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Arife Dereli akademik ve idari personel, otizmli çocuklar ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dernek Başkanı Arife Dereli, Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kutlanan bu özel günün, toplumsal anlamda çok büyük bir değere sahip olduğunu belirtti. Dereli ayrıca, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin toplumsal yaşama katılma, profesyonellerden eğitim alarak sosyal faaliyetlerini geliştirebilmelerinin oldukça kayda değer bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Başkan Dereli bununla birlikte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde ve yine BEUN, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma Derneği iş birliğinde düzenlenen böylesine anlamlı etkinliğin sadece Zonguldak'ta değil tüm Türkiye'de farkındalık oluşturmasını ümit ettikleri önemli bir faaliyet olduğunun altını çizdi. Dünya Otizm Farkındalık günü münasebetiyle düzenlenen bu anlamlı etkinliğin, otizmli bireyler ve onların ailelerine yönelik özel bir anlam ifade ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Arife Dereli, etkinliğin kazanımlarının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Etkinliğin düzenlenmesinde değerli desteklerinden dolayı başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere etkinliğin ev sahipliğini yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma Derneğine, etkinliğe katılım sağlayarak bizlerle bir arada olan herkese ve tabii ki kıymetli çocuklarımız ile ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan etkinlikte otizmli çocukların sahne aldığı gösteriler, izleyenlerden büyük alkış topladı. Halk Oyunları Eğitmeni Güler Kapusuz Yılmaz, Yönetmen Yahya Kasım Fırtına ve Özel Eğitim Öğretmeni Serdar Gedik'in yönetiminde hazırlanan gösterilerde "Otizmli Çocuklar Dans Gösterisi" ile "Engelsiz Anneler Halk Oyunu Gösterisi" gibi performansların yanı sıra "Keloğlan ve Ay Kız", "Acil Servis", "Pazarlamacı Çocuk" skeçleri ile "8. Sınıflar Çıldırıyor" ve "Çekirdekçi" adlı tiyatro oyunları sergilendi. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan gösteriler, otizmli çocukların sahneye çıktığı ve büyük başarıyla icra ettikleri anlamlı performanslar olduğu kadar yeteneklerinin ve potansiyellerinin toplumla buluştuğu özel bir platform olarak da dikkat çekti. Etkinlik boyunca ortaya konan performanslar yoluyla otizmli bireylere yönelik farkındalığın artırılması ve toplumsal entegrasyonun güçlendirilmesi mesajı verildi.

Etkinliğin sonunda; ÜNİDES kapsamında destek almaya hak kazanan BEUN Psikoloji ve Yaşam Topluluğunun Otizm Spektrum Bozukluğu (Osb) Farkındalık Projesinin koordinasyonundan sorumlu olan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sudenaz Soyutemizler, gerçekleştirilen etkinliklerin önemini ifade eden bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinliklerin düzenlenme aşamasında otizmli çocuklar ve aileleri ile birlikte yer alarak tarifi mümkün olmayan duygular yaşadığını ifade eden Soyutemizler, "Otizmli çocuklarla vakit geçirmek, onların dünyasını daha yakından tanımamı sağladı. Bazen sözcüklere bile ihtiyaç duymadan kurduğumuz bağlar, küçük ama anlamlı ilerlemelere şahit olmak benim için çok kıymetliydi. Onların mutluluğunu paylaşmak, bana bambaşka bir bakış açısı kazandırdı." sözlerini ifade ederek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür edip sözlerini tamamladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle düzenlenen ve yer yer duygu dolu anlara sahne olarak büyük beğeni toplayan program, otizmli çocuklar ve ailelerinin katılımıyla çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - ZONGULDAK