Kahraman şoför canını hiçe sayıp kazayı önledi, o anlar otobüsün kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Kahraman şoför canını hiçe sayıp kazayı önledi, o anlar otobüsün kamerasına yansıdı

03.05.2023 19:19

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir şoför, yolda giderken el freni boşalan bir aracı görünce canını hiçe sayıp kazayı önledi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde şoförün otobüsü durdurup hareket halindeki aracın camından içeri girdiği ve el frenini çekerek şarampole yuvarlanmasına engel olduğu görülüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım hizmetlerini sürdürdüğü otobüslerden 09 DB 739 plakalı otobüsün şoförü Cüneyt Kibar, Işıklı-ADÜ seferini yaptığı sırada Işıklı Bulvarı üzerinde seyir halindeyken bir firmaya ait su dağıtımı yapan ticari aracın şoförsüz bir şekilde hareket ettiğini gördü. Hiç düşünmeden otobüsü durdurup freni boşalan araca doğru koşan Cüneyt Kibar, herkesin şaşkın bakışları arasında şarampole uçmakta olan aracın sağ tarafındaki açık camından içeri sarkarak el frenini çekip aracı durdurmayı başardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kibar'ın hareketi takdir topladı.

Kahraman şoförden alkışlanacak hareket! Canını hiçe sayıp kazayı böyle önledi

"İNSANLIK VAZİFEMİ YAPTIM"

İnsanlık görevini yaptığını ve o esnada düşünmeden bir refleksle hareket ettiğini belirten Kibar, "Işıklı'dan ADÜ Merkez Kampüsü'ne seyrediyordum. Işıklı Bulvarı'nda seyir halindeyken su dağıtımı yapan bir ticari aracın direksiyonunda şoför olmadığı halde yürüdüğünü gördüm. Hemen aracımı durdurup direksiyondan inerek şarampole uçmak üzere olan araca koştum. El frenini çekerek durdurmayı başardım. Takdir edenler de oldu, canını hiçe saydın diyenler de oldu. Ancak ben insanlık vazifemi yaptım" diye konuştu.

Kahraman şoförden alkışlanacak hareket! Canını hiçe sayıp kazayı böyle önledi

BAŞKAN'DAN KUTLAMA MESAJI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şoför Cüneyt Kibar'ın bu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförümüz Cüneyt Kibar, kontrolden çıkan bir aracı son anda fark ederek büyük bir kazanın önüne geçti. Kahraman şoförümüzü duyarlı davranışından dolayı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kahraman şoförden alkışlanacak hareket! Canını hiçe sayıp kazayı böyle önledi
Kaynak: İHA
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahraman şoför canını hiçe sayıp kazayı önledi, o anlar otobüsün kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahraman şoför canını hiçe sayıp kazayı önledi, o anlar otobüsün kamerasına yansıdı - Son Dakika
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