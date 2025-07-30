Otomobil Arızası Sonrası Dolandırıldım

İstanbul'dan Çorlu'ya gelen bir vatandaşın otomobili, yolcu durağında arıza yaptı. Çevredekilerden yardım isteyen otomobil sürücüsü emekli vatandaşın yanına yaklaşan bir şahıs, "Şimdi sana çekici çağıracağım" dedikten sonra yaşlı adamın 400 lirasını alarak gözden kayboldu.

İstanbul'dan hasta annesini ziyaret etmek için Çorlu ilçesine gelen 67 yaşındaki emekli Hasan Gürgen'in otomobili, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi eski Gaziler Parkı mevkiindeki yolcu durağı önünde arızalandı. Gürgen, otomobilinin tamirciye götürülmesi için çevredeki vatandaşlardan çekici çağırmaları konusunda yardımcı olmaları talebinde bulundu. Yaşlı adamın yanına gelen tanımadığı bir şahıs, kendisine çekici konusunda yardımcı olabileceği iddiasıyla mağdur vatandaştan 400 lira para istedi.

Parayı alır almaz gözden kayboldu

400 lira alan şahsın bir anda gözden kaybolması üzerine Hasan Gürgen, ikinci şoku yaşadı. Daha sonra duyarlı bir vatandaş, olay yerine polis ve çekici çağırdı. Arızalanan otomobil, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak tamirciye bırakıldı.

"Ver oradan 400 lira hemen çekici çağıracağım" demiş

Olayla ilgili konuşan Hasan Gürgen, "Arabam durağın olduğu yere geldiğimde takur tukur etti. Araba sonra olduğu yerde durdu kaldı. Arabadan inip çekici çağırayım derken bir vatandaş yanıma yaklaşarak, 'Sen bana ver oradan 400 lira, ben sana hemen çekici çağıracağım' dedi. Parayı verdim, sonra bir anda ortadan kayboldu." dedi.

Asayiş Büro ekipleri, olay yerinden kaçan dolandırıcı şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ