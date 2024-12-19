Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Manavgat'ta gerçekleşen kazada ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL ceza kesildi.

19.12.2024 11:48
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Yaralanıp hastaneye kaldırılan ehliyetsiz sürücüye 12 bin 977 TL ceza yedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan ve ehliyetinin olmadığı öğrenilen motosiklet sürücüsü ile motosiklet sahibine toplam 25 bin 954 TL para cezası uygulandı.

Kaza, dün Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrem K.'nın kullandığı 34 GNF 402 plakalı Fiat marka araç, Mustafa U.'nun kullandığı 07 BKT 433 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, aracın önünde sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

34 GNF 402 plakalı araç sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülürken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen 17 yaşındaki motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 25 bin 954 TL para cezası uygulandı.

Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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