Öykü Mina Işık, Adıyaman Belediye Başkanı oldu - Son Dakika
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Öykü Mina Işık, Adıyaman Belediye Başkanı oldu

Öykü Mina Işık, Adıyaman Belediye Başkanı oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin koltuğuna Öykü Mina Işık oturdu. Işık, tozun ve enkazın olmadığı çiçek gibi bir Adıyaman için belediye birimlerine talimat verdi.

23.04.2024 14:43  Güncelleme: 15:04
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin koltuğuna Öykü Mina Işık oturdu. Işık, tozun ve enkazın olmadığı çiçek gibi bir Adıyaman için belediye birimlerine talimat verdi.

Borsa İstanbul 4'üncü sınıf öğrencisi Öykü Mina Işık, bir günlüğüne Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin makamına oturdu. Deprem nedeniyle Adıyaman'ın çok fazla yıkıma uğradığını ve insanların tamir olunamaz üzüntüler yaşadığını dile getiren minik Başkan, ilgili belediye birimlerine, bir an önce şehrin enkazdan temizlenmesi, enkaz kaldırma çalışmaları esnasında toz sorununun ortadan kaldırılması ve çiçek gibi bir Adıyaman talimatı verdi.

Depremin yaralarının bir an önce sarılacağını söyleyen Öykü Mina Işık, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bize armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye çok teşekkür ediyorum. Bu depremde çok fazla yaralarımız oldu, çok fazla üzüldük. Yaralarımızın sarılacağına yürekten inanıyorum. Çocuklar için tiyatro ve spor salonu inşa etmek isterim. Yolların temizlenmesini isterim ve binaların sulanıp yıkılmasını istiyorum. Çünkü tozdan dolayı hepimiz hasta oluyoruz. Konteyner kentlerde yaşayan çocuklar için çok üzülüyorum, yağmurlarda çok fazla sıkıntı yaşıyorlar, tekrar onlar için ev yapılmasını istiyorum. Benim okulumun bahçesi çok büyük, zemin çok sert, düşünce yaralanıyoruz. Parklarda yapılan yumuşak zeminlerin yapılmasını istiyorum. Kaldırımın tertemiz olmasını ve çiçek gibi bir Adıyaman istiyorum. O depremden kalan üzüntüler yaşanmayacak, buna yürekten inanıyorum, tekrar güzel bir Adıyaman için çalışacağınıza eminim" diye konuştu.

Adıyaman'da en kısa sürede depremin izlerinin silineceği sözünü veren Tutdere, "Zorluklar dayanışma ile ortadan kalkar. Biz bu zorlukları bilerek ve halkımızın desteği ile geldik, hepinizin katkısı ile bu zorlukları aşacağız. Dediğiniz sorunlar bizim masamızda, gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Tabi ki kentimiz altyapısıyla, üstyapısıyla büyük bir tahribat içinde. Özellikle bu toz meselesi çok sıkıntılı. Bir taraftan da altyapıyı yapıyoruz. Şu anda şehrin içme suyunun yüzde 50'si yok oluyor. O nedenle su şebekesini yeniliyoruz. Bununla birlikte yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerini yapacağız, bir taraftan da üstyapıyı kısıtlı imkanlarla en azından eski haline getirmeye çalışıyoruz. Belediyemizin imkanları da kısıtlı ama diğer büyükşehir belediyelerimizin desteği ile kısa sürede bu sorunları çözeceğiz. Başkanımızın da dediği gibi şehrimizi kısa sürede depremin izlerinden; tozdan, molozdan kurtaracağız. Ondan sonra diğer adımları atacağız ama toz bizim önceliğimiz. Bunun kuralına uygun olarak yapılması noktasında gerekli tedbirleri aldık" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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