Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1 Mayıs'ta meydanlarda - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1 Mayıs'ta meydanlarda

Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1 Mayıs\'ta meydanlarda

Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi'nin katılımıyla 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlandı. Sendika üyeleri, emeğin ve alın terinin hakkı için, hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele edilmesi için, vergide adaletin sağlanması için ve sendikal örgütlülüğün artması için meydanlarda toplandı. Ayrıca, Siyonist İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamlara ve zulümlere dikkat çekildi.

01.05.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi'nin katılımıyla 1 Mayıs kutlandı.

Merkez Yenişehir ilçesinde bir plazanın önünde toplayan sendika üyeleri adına basına metnini okuyan Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde 48 yıldır emeğin ve alın terinin hakkı için, hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele edilmesi için, vergide adaletin sağlanması için ve sendikal örgütlülüğün artması için meydanlarda olduklarını söyledi.

76 yıldır Siyonist İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümler sona ersin diye uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlarda olduklarını belirten Din, "HAK-İŞ olarak, Siyonist İsrail'in ve katil Netenyahu'nun Uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz" dedi.

Basın açıklamasına Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Memur-sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Hizmet-İş Şube Başkanı Ercan Kahraman, Öz Güven-Sen İl Temsilcisi Hidayet Meşe ve sendika heyetleri katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Filistin, 1 Mayıs, Sendika, İsrail, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1 Mayıs'ta meydanlarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
00:56 İşçi-patron kavgası kötü bitti Bıçaklayıp başına kazma sapladı İşçi-patron kavgası kötü bitti! Bıçaklayıp başına kazma sapladı
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 13:49:02. #1.12#
SON DAKİKA: Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1 Mayıs'ta meydanlarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement