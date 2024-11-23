Özcan: \'Öğretmenlerimiz, eğitimin ve öğretimin temel taşı\'

Yerel

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "24 Kasım 1928, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğinin verildiği gündür. Cumhuriyetimizin 101'nci yılında, sabırla ve özveriyle yarının liderlerini yetiştiren, onları bilgi ve değerlerle donatan, aklı ve bilimi tek rehber edinen ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını genç kuşaklara aktararak topluma öncülük eden öğretmenlerimiz sayesinde ülkemiz 'muasır medeniyet' hedefine yürüyecektir.

Bir toplum, eğitimcisine ne kadar değer verirse, geleceğine de o kadar güvenle bakar' gerçeği ışığında; bilimsel, çağdaş ve laik eğitime destek her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında olmuştur. Öğrencilerimizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için Şenkaya İlçemizde farklı proje ve uygulamalarla geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizin yanında olmaya, eğitim kurumlarımızın gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, 'Yeni kuşak en büyük Cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır' diyerek öğretmenliğin hayati derecede önemini bizlere aktarmıştır. Aydınlık bir geleceğe ancak bilgi, bilim ve bunları sağlayacak çağdaş eğitimle yürüyebileceğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız.

Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği ve Öğretmenler Günü olarak kutladığımız bu anlamlı günde görevlerini hakkıyla yerine getirmiş, ülkesine ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmiş tüm öğretmenlerimize şükran ve minnetlerimi sunuyor, ebediyete irtihal etmiş, görevi başında şehit düşmüş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum." - ERZURUM