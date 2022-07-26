Özdağ'ın Ziyaret Ettiği Osmaniyeli Esnaf: ""Sosyal Medya Kullanamıyorum. Korkuyorum"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de esnafı ziyareti etti, dertlerini dinledi. Bir esnaf, "Sizi tebrik ediyorum. Bizim söyleyemediklerimizi söylüyorsunuz. İnsanlar bir şey demeye çekiniyor. Ben sosyal medya kullanamıyorum. Korkuyorum. Demokrasinin bittiği yerdeyiz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün Osmaniye'de esnaf ziyareti de yaptı. Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Özdağ, iktidarın Suriyeli ve Afgan politikasını eleştirdi. Özdağ, "Yılda 9 milyar dolar harcıyoruz, çok büyük para. Bu para Türkiye'de kalsa 10 sene oldu. Ticaret yapamaz hale geldi. Biz de insanız Türk milleti de insan. Önceliğimiz bunları buradan göndermektir" dedi.

"SOSYAL MEDYA KULLANAMIYORUM. KORKUYORUM"

Ziyaret sırasında bir esnaf Özdağ'a şunları söyledi:

"Yaşamak cesurların hakkı sizi tebrik ediyorum. Gereken yerlere gereken konuşmayı çok iyi yaptınız. Sizi tebrik ediyorum. Bizim söyleyemediklerimizi söylüyorsunuz. İnsanlar bir şey demeye çekiniyor. Ben sosyal medya kullanamıyorum. Korkuyorum. Demokrasinin bittiği yerdeyiz. Bu ülkenin fabrika ayarlarına geri dönmesi lazım. Mustafa Kemal'in kurduğu bu cumhuriyetin fabrika ayarlarına bizim yeniden dönmemiz şart. Yoksa biz Orta Doğu'ya doğru gidiyoruz. Freni patlamış şekilde gidiyoruz. Biz bize zaten yetiyoruz. Bu yüzden sizin gibi siyasetçileri destekliyoruz."

Daha önce gittiğinde Hatay'a durdurulduğunun anımsatılması üzerine Özdağ, gülümseyerek, "Hatay'a girdim sonunda. Şimdi buradan Kilis'e gidiyorum mayını Kilis'te döşeyeceğim" esprisini yaptı.