Özel: Asgari Ücrete Ara Zam Hakkıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Özel: Asgari Ücrete Ara Zam Hakkıdır

26.05.2025 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, asgari ücrete ara zam yapılmasının emekçilerin hakkı olduğunu belirtti.

CHP lideri Özel: "Asgari ücrete ara zam, emekçilerin hakkıdır söke söke alınmalıdır"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Toplumun yüzde 55'ini, doğrudan 60'ını ilgilendirdiği gibi emekçilerin, herkesin aldığı maaş da asgari ücrete göre pozisyonlanıyor. Asgari ücrete ara zam, emekçilerin hakkıdır söke söke alınmalıdır" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Ziyaret sonrası Özgür Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ziyarette konuşulan konulara dair bilgi veren Özel, asgari ücret konusunda da gereken adımların atılması için çalışacaklarını söyledi.

"Kuraya iki AK Partilinin tercih ettiği adayı bırakmaya çalışıyorlar"

Gerçekleşen görüşmede 2 konuyu ele aldıklarını anlatan Özel, "Bunlardan biri, malum Hakimler ve Savcılar Kurulu seçiminde yapılan açık Anayasa'ya aykırı usulsüzlüktü. Çok kısaca hatırlatacak olursak Anayasa diyor ki 'Hakimleri, savcıları Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seçerken, burada en geniş mutabakat lazım. Birinci turda yüksek bir mutabakat arıyor, üçte ikiyi arıyor. İkinci turda biraz daha düşük ama yine yüksek bir mutabakat arıyor; beş bölü üç. Olmuyorsa en yüksek oyu alan iki aday arasından kura.' Bu kadar açık yazılmış. Komisyonda beyefendiler, birinci tur, yok; ikinci tur yine yok, kuraya geçecekken üçüncü tur yapıp, kendi 30 oylarını 15, 15 ikiye bölüp, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 olan oy sayısını geçip, kuraya iki AK Partilinin tercih ettiği adayı bırakmaya çalışıyorlar. Anayasa çok net. 10 yaşında öğrencinin okuyup anlayacağı şekilde, 'Birinci tur, ikinci tur, olmadı kura' diyorken, bunlar üçüncü turda kendilerinden iki parti çıkarıyorlar. Bunu komisyonda yaptıklarında komisyonu terk ettik. Meclis'te de oy kullanmadık. Bu yöntemle belirlenmiş seçime girilebilir mi? Meclis'te de Numan Bey'in başkanlığında aynen Anayasa'da yazdığı gibi uyguladılar. Yani komisyonun yaptığı Anayasa'ya aykırı, doğrusunu; birincide nitelikli çoğunluk aramak, ikincide nitelikli çoğunluk aramak ve bulunamadığında kuraya başvurmak, onu Meclis Genel Kurulu'nda uyguladı. Genel Kurul'da yapılan doğru da Genel Kurul'a getirilen adaylar Anayasa'ya ve Genel Kurul'daki uygulamaya açıkça aykırı. Anayasa'yı komisyonda ihlal edip, kendi adamlarını, kendi destekledikleri adayları kuraya sokmaya çalışıyorlar. 'Eğer ki Meclis'te salt çoğunluğu yakaladıysan komisyonda, Anayasa'ya uymayabilirsin, adayı ikiye bölersin, yaparsın kura.' Olacak iş değil. Bunun yürütmesinin durdurulması için 10 saat içinde başvurmuştuk. Önümüzdeki günlerde görüşülecek Anayasa Mahkemesi'nde" ifadelerini kullandı.

"Anayasa ihlali olduğunu bir kez daha bütün kamuoyunun önünde söylüyoruz"

Görüşülen ikinci konu hakkında konuşan Özel şu ifadelere yer verdi:

""İkinci husus da Anayasa Mahkemesi'yle alay eden, adeta Anayasa Mahkemesi'ne 'Sen gözümde yoksun' diyen anlayışa Anayasa Mahkemesi'nin bir cevap vermesi gerekiyor. Onlarca, yüzlerce örneği var da son örneği; rektör ataması. Anayasa Mahkemesi Erdoğan'a demiş ki, 'Rektörü böyle atayamazsın.' Anayasa'ya aykırı. Meclis'e 9 ay süre vermiş. Bu aslında maksimum süre. Mümkün olan en kısa sürede düzeltmesi lazım. 9 ayı son gününe kadar tutup, 60'ın üzerinde rektörü atayıp, istismar edip, son günde aynı yasa maddesini tekrar getiriyorlar küfür eder gibi Anayasa Mahkemesi'ne. Adeta diyorlar ki 'Yahu düşünün, sizi ben atadım kardeşim' diyor. 'Benim neyi, nasıl yapacağıma siz karar veremezsiniz. Kararınıza rağmen 9 ay yaparım, 9 ay sonra aynısını getirim. Haydi 9 ay daha süre verin, gidip kumda oynayın' diyor Anayasa Mahkemesi'ne. 'Gözümde yoksunuz diyor. Anayasa Mahkemesi'nin 10 yıldır kullanmadığı yürütmeyi durdurma kararı verme imkanı var. Bizim Anayasa Mahkemesi'nden talebimiz: Bizim diğer başvurularımız için taleplerimiz saklı kalmak üzere bu tip kendi kararını uygulamayan. İşte kadının soyadında yapmaya çalıştılar, büyük bir mücadeleyle geri çektirdik. Şimdi rektör atamasında yapıyor. Kendi kararını uygulamayıp, aynısını getirene. Anayasa'ya göre aynısını asla getiremez. 'Bu tip durumlarda yürütmeyi durdurmayı ver, bak bakalım bir daha yapabiliyor mu?' diyoruz. Biz bu iki konudaki düşüncelerimizi, hassasiyetlerimizi Anayasa Mahkemesi'nin Sayın Başkan ve Vekillerine ifade ettik, anlattık. Tabii ki onların bu konuda ne düşündükleri, ne söyledikleri kararları ile birlikte olacağız. Hakimler kararları ile konuşurlar. Bu konuda kendilerinden ne bize, ne kamuoyuna açık herhangi bir yorum, herhangi bir yaklaşım beklemiyoruz. Ama meselenin Anayasa ihlali olduğunu bir kez daha bütün kamuoyunun önünde söylüyoruz. Bu görüşlerimizi ifade ettik. Büyük bir nezaketle, kurumun kültürüne yakışır bir ev sahipliğiyle ve Sayın Başkan ve Vekillerin kişisel nezaketleriyle karşılandık, ağırlandık, uğurlandık. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz."

"O kurultayı tartışmaya açacak platform siyasette kalmadı artık"

Partisinin 38'inci Olağan Kurultayı hakkındaki iptal davasının 30 Haziran'a ertelenmesiyle ilgili açıklama yapan Özel, "Duruşmayla ilgili ilk günden beri tutumum belli. Bu duruşmalar sonuç odaklı değil, süreç odaklı duruşmalar. CHP'yi tartıştırmaya, CHP'yi karıştırmaya çalışıyorlar kendi akıllarınca. O yüzden bu işlerin sürecinden istifade ediyorlar. Bu duruşmanın sonuç verip de Herkesin gözü önünde olmuş bir kurultay. Dünya kadar yalan. 'Bin 200 tane cep telefonu dağıtılmış' dendi. Hep birlikte toplanıp çıkardık. O gün de cep telefonlarımız sinyal verirken; markası, modeli, nereden alındığı belliydi. Bugün de belli. Bir tane ispat olmayan, saçma sapan konularda, üç - beş meczubun lafıyla süreç yönetiyor birileri. Yönetsinler. Ben mahkemeye, hakime, savcıya, onların tutumlarına bir şey diyecek değilim. Açıyor mahkemeyi, getiriyor, onu söylüyor, bunu söylüyor. Meczupları dinletiyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. En sonunda hak yerini bulur. Ben bunun sonucundan endişeli değilim. Sürecinden istifade etmek isteyenler var. Onun farkındayız. 'CHP'de karışıklık.' E biz bir kurultay daha yaptık aynı delege ile. Geçerli oyların tamamını o delege bana verdi. Parti tarihinde ilk kez bir genel başkanın anahtar listesi delinmeden geçti. Daha ne konuşuyorlar yani. O kurultayı tartışmaya açacak platform siyasette kalmadı artık. 'Parti içinde kargaşa varmış' diye göstermek için yapılmış bir hamle, bir çaba boşa çıkmıştır" diye konuştu.

"Asgari ücrete ara zam, emekçilerin hakkıdır söke söke alınmalıdır."

Özel, asgari ücrette ara zam talebi için atacağı adımlar hakkında ise şöyle konuştu:

"Sabahleyin buraya gelmeden önce Özel Kalem Müdürlüğümüz bu randevuları planlamaya başladılar. Tabii ki muhataplarımızla, değerli konfederasyonlarla görüşmelerde bulunacaklar. Ama bu hafta içinde DİSK'i, TİSK'i, HAK-İŞ'i ve TÜRK-İŞ'i ziyaret takvimine bağlamayı ve bu hafta bitmeden bu ziyaretleri gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Gelecek hafta da konfederasyonların dışındaki yapılarla, bir takım çalışmalar yapıp daha sonra talebi netleştireceğiz. ve bunun bütün emekçiler tarafından sahiplenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü asgari ücretin aldığı zam, dört ayda erimiş durumda. Sekiz ay boyunca geçen seneden beter duruma düşecek emekçiler. Bunun kabul edilir bir tarafı yok. Bir büyük mücadele vermek gerekiyor. Konu sadece asgari ücret alanların değil, Türkiye'de asgari ücret zaten olmuş temel ücret. Toplumun yüzde 55'ini, doğrudan 60'ını ilgilendirdiği gibi emekçilerin, herkesin aldığı maaş da asgari ücrete göre pozisyonlanıyor. Asgari ücrete ara zam, emekçilerin hakkıdır söke söke alınmalıdır."

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Özgür Özel, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel: Asgari Ücrete Ara Zam Hakkıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

18:26
ABD’li üst düzey isimden ’Hamas, ateşkesi kabul etti’ iddiasına yalanlama
ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
17:53
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
00:22
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı
Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
00:07
MİT Başkanı Kalın’dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
23:53
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
23:50
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
23:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 18:47:54. #7.13#
SON DAKİKA: Özel: Asgari Ücrete Ara Zam Hakkıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.