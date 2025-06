Özel bireylerin Bakan Göktaş sevinci

Kocaeli'de özel bireyler için hizmete açılan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezinin tanıtımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Renkli anların yaşandığı programda, Bakan Özdemir Göktaş ile bir araya gelen özel bireylerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin tanıtım programı, özel bireylerin sahne performanslarıyla başladı. Halk oyunları sergileyen öğrenciler, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

"Bu atölyelerde engeller değil, imkanlar konuşulacak"

Bakan Özdemir Göktaş, programdaki konuşmasında, Merkezin özel bireyler ve aileleri için umut dolu bir başlangıç olmasını temenni ederek, projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün bir araya gelmemize vesile olan Merkezin beni çok heyecanlandıran tarafı, 'Ben de Varım' atölyeleri. Bu atölyelerde engeller değil, imkanlar konuşulacak. Eksikler değil, yetenekler öne çıkacak, parlayacak. Buna yürekten inanıyorum. Her bireyin eşsiz olduğunu kabul eden bu anlayış, özel gereksinimli vatandaşlarımızı hayatın tam merkezine taşıyacak. Sanat, spor, meslek edinme alanlarında sağlayacağı desteklerle, potansiyellerini gerçekleştirmesine imkan sunacak" dedi.

"544 bin kardeşimizin evde bakım yardımlarından faydalanmasını sağlıyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"Böylesi özel merkezlerin Türkiye'nin her yerinde açılması ve daha çok özel bireyin hayatına dokunmasını diliyorum. Engelli bireylerimizin hayatın her alanında aktif bir şekilde yer almalarını sağlayacak çok geniş politikaları kararlılıkla yürütmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda engellilere yönelik sosyal politikalarımızı yardım eksenli değil, hak temelli bir anlayışıyla sürdürüyoruz. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planıyla engelli vatandaşlarımızın topluma tam ve eşit katılımını sağlıyoruz. Bu anlamda eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar her alanda erişilebilirlik ilkesini esas aldık. Evde bakım desteğinden gündüz yaşam merkezlerine, korumalı iş yerlerinden mesleki eğitim projelerine kadar çok yönlü destekler sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Aile odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda bugün 544 bin kardeşimizin evde bakım yardımlarından faydalanmasını sağlıyoruz."

"Engelli kamu çalışanı sayısını 13 kat artırarak bugün 73 bin 800'e çıkardık"

Bakan Göktaş, engelli bireylerin istihdamda daha fazla yer alması için kamuda ve özel sektörde pozitif ayrımcılığı ön planda tuttuklarını belirterek, "Girişimcilik destekleriyle üretkenliği teşvik ediyoruz. 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli kamu çalışanı sayısını 13 kat artırarak bugün 73 bin 800'e çıkardık. Kapsayıcı sosyal hizmet modellerimizi günümüz şartlarına göre yeniden ele alıyor, sürekli geliştiriyoruz" diye konuştu.

"Avrupa'da emsali yok"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Buradaki bir annenin duası, bir babanın içten teşekkürü, evlatlarımızın teşekkür etmesi, sarılması her şeye bedel. Bugün gerçekten çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bildiğim kadarıyla bu mekanın Türkiye'de başka örneği yok. Avrupa'da da bildiğim kadarıyla emsali yok. Bu çocuklarımıza değer. Onun için yapıyoruz. Onları hayata ne kadar güzel hazırlarsak, onların önündeki engelleri ne kadar fazlaca kaldırırsak kendimizi o kadar başarılı sayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindekiler, merkezin içinde incelemelerde bulundu, burada eğitim alan özel bireyler ile bir araya geldi. Özdemir Göktaş'a sarılan özel çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, sadece bir rehabilitasyon alanı değil, özel bireylerin sosyal hayata katıldığı, yeteneklerini keşfettiği ve kendilerini güvende hissettikleri çok yönlü bir yaşam merkezi olarak kapılarını açtı. 9 bin 600 metrekare açık, 6 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olan merkez, her yaş ve engel grubuna yönelik özel olarak tasarlandı.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel bireyler, farklı atölye çalışmalarıyla günlük yaşam becerileri edinme imkanı buluyor. Saç kesimi, kahve hazırlama, kurabiye pişirme gibi etkinliklerle bireylerin pratik becerileri geliştirilirken, market ve kasiyerlik eğitimiyle alışveriş ve kasa kullanımı gibi temel konularda deneyim kazanmaları hedefleniyor. Ayrıca stüdyo ve içerik üretim alanında yapılan çalışmalarla bireylerin kendilerini ifade etmeleri teşvik ediliyor. Bahçecilik ve el sanatları gibi atölyeler de duyusal gelişimi destekleyen uygulamalar arasında yer alıyor.

Merkezde bireylerin mesleki beceriler kazanmasına yönelik uygulamalı eğitimler veriliyor. Barista, reyon görevlisi ve servis elemanı gibi alanlarda sürdürülen programlar, istihdama hazırlık amacı taşıyor. EKPSS hazırlık kursları ve mülakat teknikleri eğitimleri de bu süreci destekliyor. Ayrıca bireyler, ritim, seramik, tiyatro ve resim atölyelerine katılarak farklı alanlarda kendilerini deneme fırsatı buluyor. Spor alanında ise 14 branşta eğitim veriliyor. - KOCAELİ