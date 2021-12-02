Üye Girişi
Özel gereksinimli bireyler için yaşam odası yapıldı - Son Dakika

Özel gereksinimli bireyler için yaşam odası yapıldı

02.12.2021 18:18

Özel gereksinimli bireyler için yaşam odası yapıldıMUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'nda eğitim gören özel gereksinimli bireyler için "Bağımsız Yaşam Odası" faaliyete geçirildi.

Özel gereksinimli bireyler için yaşam odası yapıldı

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'nda eğitim gören özel gereksinimli bireyler için "Bağımsız Yaşam Odası" faaliyete geçirildi.

Okuldaki 2 ayrı sınıfta eğitim gören 10 özel gereksinimli öğrencinin günlük yaşam becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla okul içerisinde bağımsız yaşam odası hazırlandı. Odada ankastre ocak, buzdolabı, çamaşır makinesi lavabo, elektrikli ev aletleri, masa sandalye, yorgan nevresim takımı gibi evde olan her şey mevcut. Hafif düzeyde engeli bulunan öğrenciler burada yemek masası hazırlama, kalan yemekleri buzdolabına koyma, bulaşık, çamaşır makinesi, fırın gibi cihazları çalıştırma, yatak toplama, kapıları kilitleme, evi temizleyerek elektrik süpürgesi kullanma, öz bakımlarını yapma, giysilerini temiz ve düzenli kullanma, mutfak aletlerini sorunsuz çalıştırma gibi becerileri öğrenecek.

Bodrum'da bir okul bünyesinde açılan ilk bağımsız yaşam odası olduğu ifade edilen oda, düzenlenen törenle faaliyete girdi. Törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta özel gereksinimli öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergi gezildi, ardından odanın açılış kurdelesi kesildi.

Oda ile ilgili bilgiler aktaran özel eğitim öğretmeni Tuğba Babayiğit, şunları dile getirdi: "1+0" modelinde olan Uygulama Evimizin donatımında, ankastre ocaktan, elektrikli ev aletlerine ve yorgan - nevresime kadar her türlü eşya yer almaktadır. Uygulama Evimiz, bir evin içerisinde bulunan her şeyi ihtiva ediyor. Uyuma ve yaşam alanı, mutfak, evde kullanılan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi eşyalar, kapılar, pencereler, anahtarlar, aydınlatma cihazları gibi bir evde akla gelen her şey düşünüldü. Öğrencilerimiz, günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan pratikleri, ev konseptinde öğretmenleri nezaretinde yapmaktadır. Öğrenciler, Uygulama Evimizde; yemek masası hazırlama, kalan yemekleri buzdolabına koyma, bulaşık, çamaşır makinesi, fırın gibi cihazları çalıştırma, yatak toplama, kapıları kilitleme, evi temizleyerek elektrik süpürgesi kullanma, öz bakımlarını yapma, giysilerini temiz ve düzenli kullanma, mutfak aletlerini sorunsuz çalıştırma gibi becerileri öğrenmektedirler. Bu becerileri sorunsuz ve başkasına ihtiyaç duymadan yapabilmek, özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ve aileleri için büyük önem taşımaktadır. Sevgiyle ve emekle hazırladığımız uygulama evimizle, öğrencilerimiz hayatı okul içindeki evlerinde öğrenerek, mezun olduktan sonraki hayatlarına bağımsız bir şekilde adım atacaklar."

Tören, pasta kesimi ve müzik dinletisi ile devam etti.

Özel gereksinimli bireyler için yaşam odası yapıldı
Özel gereksinimli bireyler için yaşam odası yapıldı
Özel gereksinimli bireyler için yaşam odası yapıldı
Özel gereksinimli bireyler için yaşam odası yapıldı

Bodrum, Muğla, Ocak, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel gereksinimli bireyler için yaşam odası yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik 18:17 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik
Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yaptı: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor 18:16 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yaptı: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber 16:41 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım 15:25 Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan asgari ücret önerisi: En az yüzde 50 zam yapılmalı 13:25 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan asgari ücret önerisi: En az yüzde 50 zam yapılmalı Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?

Son Dakika Haberleri
18:16 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik
18:16 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz
17:57 Nani'nin Fenerbahçe'ye dönmesinin önünde engel kalmadı
17:48 Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı
17:39 Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor
17:23 İrem Derici çok konuşulan konser elbisesi hakkında konuştu: Alttan göğüs dekoltesi verdim
16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi
16:40 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber
16:39 Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı
16:28 Esra Erol programında Yunus Ö. itirafları! İki kadın kendi adlarına kredi çekmek istediğini anlattı!
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Fenerbahçe ve Galatasaray, "Kadına şiddete son" diyerek derbi maçına çıkacak! İşte karşılaşmanın tarihi Fenerbahçe ve Galatasaray, "Kadına şiddete son" diyerek derbi maçına çıkacak! İşte karşılaşmanın tarihi         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Bakanlık hiçbirine acımadı! 11 bin 958 gıda işletmesine 129 milyon TL ceza Bakanlık hiçbirine acımadı! 11 bin 958 gıda işletmesine 129 milyon TL ceza         
11:23
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
2 kiloluk dev limonu görenler şaşırıp kalıyor! Bin liradan satışa çıktı 2 kiloluk dev limonu görenler şaşırıp kalıyor! Bin liradan satışa çıktı         
09:58
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 18:28:23. #1.12#
SON DAKİKA: Özel gereksinimli bireyler için yaşam odası yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement