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Özgür Özel'den erken seçim sinyali: "Böyle giderse erken seçimi millet ister"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart akşamı yaptığımı tekrar edeceğim. 2028 diyorlar, 31 Martı bahane edip haydi hemen sandık demem. Ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse durmaz. Bu kadar net. Millet sesimi duymayana duyurur, kendini görmeyene gösterir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı. Burada konuşan Özel, İYİ Parti'den CHP'ye geçişleri eleştirenlere cevap vererek onlarla kavga etmeyeceğini söyledi. Erken seçim hakkında da konuşan Özel, "Ben, 31 Mart akşamı yaptığımı tekrar edeceğim. 2028 diyorlar, 31 Mart'ı bahane edip haydi hemen sandık demem. Ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse durmaz" diye konuştu.

"Ben iktidar dışında, iktidar sorumluluğunu taşıyanlar dışında kimseye muhalefet etmem"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın ve İYİ Partili Murat Karaman'ın CHP'ye geçme kararının ardından İYİ Parti'den yapılan eleştirilere cevap veren Özel, "Bugün partimizin çağrısıyla iki evladının talebiyle arkadaşlarımızla görüşen, son çayını benimle birlikte içen Atatürkçü, Cumhuriyetçi birisi partimize katılıyor diye, baba ocağına dönüyor diye CHP ile kavga etmeye çalışanlar, ismimizi zikrederek tuhaf sözler söyleyenlere şunu söyleyeyim; ben iktidar dışında, iktidar sorumluluğunu taşıyanlar dışında kimseye muhalefet etmem siz istiyorsunuz diye de sizinle kavga da etmem. Bunu da böyle bilin" ifadelerine yer verdi.

"Kayyum atamak Hakkari halkının iradesine saygısızlıktır"

Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyum hakkında da konuşan Özel, "Hakkari kararını verdi. Mehmet Sıddık Akış, yüzde 49 oy alarak yani Hakkari'de her iki kişiden birinin oyunu alarak belediye başkanı seçili. Dün sabah bir operasyonla kendisinin gözaltına alındığını yerine Hakkari valisinin kayyum olarak atandığını öğrendik. Üstelik ilgili iddianame 2010 yılında başlayan bir soruşturmaya ait. Kabul ediliş tarihi 2014. 10 yıldır devam eden dava, 14 yıllık bir mesele ve iddianameyi hazırlayan savcı şu anda FETÖ'den firarda. İddianamedeki iddiaları ispat imkanı yok, dava defalarca ertelenmiş ama dün yeni bir soruşturma açılıp, belediye başkanı yeni bir soruşturmaya istinaden gözaltına alınıp, suçu nedir bilmiyoruz ama gizlilik kararı var diyorlar. Suçu varsa, kaydı varsa, yeni bir delil varsa elbette cezalandırılabilir ama usul yöntem bellidir. 14 yıldır yargıla ama tutuklama, milletvekili olacağı zaman, belediye başkanı olacağı zaman temiz kağıdı ver. Dava devam ederken yeni soruşturma 1 günde kayyum ata. Bir; kayyum atamak Hakkari halkının iradesine saygısızlıktır. Eğer suçu varsa yargılanır. Tutuklu yargılanırsa yerine belediye meclisinden vekil seçilir. Ceza alırsa kesinleşince düşer, yerine belediye meclisinden belediye başkanı seçilir" diye konuştu.

"Böyle giderse erken seçimi millet ister"

Türkiye'de birçok kesimin mutsuz olduğunu söyleyen Özel, "Bizim yolumuz özgüvenli, cesur, demokratik hedefini bilen, nereye doğru yürüdüğünü bilen yoldur. Gücümüzü 31 Martta bize destek veren Türkiye İttifakı'ndan ve 'iki büyük eserimden biri Cumhuriyetse diğer Cumhuriyet Halk Partisi' diyen kurucumuzdan alıyoruz. Bu yolu hep beraber milletvekilleri ile parti meclisi üyeleri ile partinin il, ilçe başkanlarıyla, kadınlarıyla, her hafta sayısı 8-10 bin artan gençleriyle ümitle, kararlılıkla, cesaretle sürdüreceğiz. Bir tek hedefim var; Ben, 31 Mart akşamı yaptığımı tekrar edeceğim. 2028 diyorlar, 31 Martı bahane edip haydi hemen sandık demem. Ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse durmaz. Bu kadar net. Millet sesimi duymayana duyurur, kendini görmeyene gösterir. Önümüzdeki demokratikleşme, normalleşme ve mağdura sahip çıkma, emeklinin yüzünü güldürme, asgari ücretliye sahip çıkma dönemini okuyan okur, okumayana bu millet genel seçimlerde okutur" dedi.