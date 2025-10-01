Özgür Özel'den KAAN'a Destek - Son Dakika
Özgür Özel'den KAAN'a Destek

01.10.2025 12:23  Güncelleme: 13:38
CHP lideri Özgür Özel, Milli Muharip Uçak KAAN'la fotoğraf paylaşarak Türk mühendislerine güvendiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Şu anda almayı beklediğimiz KAAN'ın motorları ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin." dedi. Bakan Fidan'ın bu ifadesi üzerine KAAN projesiyle ilgili tartışmalar alevlendi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise tartışmalarla ilgili, "Seri üretimimizi riske atmamak için de yalnızca tek bir kaynağa bağlı kalmıyor, farklı tedarik kanallarıyla çalışıyor, alternatifleri eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz." demişti.

ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Bu tartışmalar sürerken CHP lideri Özgür Özel, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN'ı ziyaret ettiği bir fotoğrafını paylaşarak KAAN'ın arkasında olduklarını belirtti.

"KAAN GÜCÜNÜ MİLLETİMİZDEN ALIR"

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1973'de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

