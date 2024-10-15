Özgür Özel: Türkiye Bölünmez Bütün - Son Dakika
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Özgür Özel: Türkiye Bölünmez Bütün

CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'nin bölünmezliği hakkında konuştu ve vergilendirme eleştirisi yaptı.

15.10.2024 19:13
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CHP lideri Özel: "Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Tartışmaya kapalıdır"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Hiç öyle entelektüel tartışma yapıyorum havalarına girmeye gerek yok. Net bir mevzu var. Biz orayı okuduğumuzda şunu görüyoruz; Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Tartışmaya kapalıdır" dedi.

CHP lideri Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özel, Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışmaya kapalı olduğunu söyledi.

"Yapılmayan alışverişten bu vergiyi, bu parayı alamazsın, alamayacaksın"

Savunma Sanayii fonu için getirilmesi düşünülen bazı vergiler hakkında konuşan Özgür Özel, "Vergi kazanandan alınır. Kredi kartını veren banka mı kazanıyor? Alan vatandaş mı kazanıyor? Krediyi çekecek daha çekmemiş. Limit vermiş, kendi kendine arttırmış. Alışveriş yapandan da değil, yapma ihtimali olandan vergi almaya kalkıyor ama Türkiye'nin en büyük karlarını eden bankalara değil kredi kartından kendini döndürmeye muhtaç vatandaşın gırtlağına çöküyor. Buradan şunu söylüyorum; yapılmayan alışverişten vergi almaya kalkan Deli Dumrul'a diyorum. Bu vergiyi, bu parayı alamazsın, alamayacaksın. Onu o taslaktan öyle ya da böyle çıkartacaksın. Alacaksan Türkiye'nin en çok para kazanan bankalarına gidip onlardan alacaksın" diye konuştu.

Yaz saati uygulaması

Yaz saati uygulaması hakkında da konuşan Özel, Türkiye ile aynı zaman dilimini kullanan birçok Avrupa ülkesi olduğunu ancak hiçbirinin bu uygulamadan vazgeçmediğini söyledi. Bu uygulamanın kaldırılmasının herhangi bir ekonomik çıkar sağladığına yönelik bir çalışma olmadığını belirten Özel, bir an önce uygulamaya geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

"Cezasızlık algısı vardır çünkü bu memlekette bu suçları işleyenler çok kısa sürede tekrar aramıza katılmaktadır"

Şiddet olaylarının yaşanmasında artış olduğunu ifade eden CHP lideri Özel, "İktidar partisi çıkmış 'cezasızlık algısı var' diyor. Cezasızlık algısı vardır çünkü bu memlekette bu suçları işleyenler çok kısa sürede tekrar aramıza katılmaktadır. Peki bunu kim yapmaktadır? Bu güne kadar yargı paketlerini kim yaptıysa, uyarılarımızı kim dinlemediyse, infaz kanununu zırt, pırt kim değiştirdiyse, cezaevlerini dünya kadar suçsuz, günahsız öğrenciyle, gazeteciyle kim doldurup Covid'de kim çaresiz kaldıysa cezasızlık algısıyla sebebiyet verenler onlardır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Tartışmaya kapalıdır"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa hakkında yaptığı konuşmayı değerlendiren Özel, "Hiç öyle entelektüel tartışma yapıyorum havalarına girmeye gerek yok. Net bir mevzu var. Biz orayı okuduğumuzda şunu görüyoruz; Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Tartışmaya kapalıdır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'nin eş başkanı Tuncer Bakırhan ve bazı milletvekillerinin elini sıkmasını değerlendiren Özel, bunun yanlış bir hareket olmadığını, tam aksine böyle hareketlerin toplumu birleştirici gücü olduğunu söyledi. El sıkışmanın aslında o vekillere oy veren kesime saygı olarak görüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Özgür Özel, Politika, Türkiye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özgür Özel: Türkiye Bölünmez Bütün - Son Dakika

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