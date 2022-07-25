Özhaseki: "Kayserililer, Memduh Bey ve ilçe belediye başkanlarımızı hep iş başında gördü"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri ziyaretini değerlendirdi. Belediye yatırımlarından da bahseden Özhaseki, "Kayserili hemşehrilerimiz, Memduh Bey ve ilçe belediye başkanlarımızın tamamını hep iş başında çalışırken gördüler" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile basın mensupları katıldı.

"CUMARTESİ GÜNÜ, KAYSERİ İÇİN ÇOK BEREKETLİ GEÇTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri ziyaretini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 54 milyar TL'lik açılış ve temel atma töreninin gerçekleştirildiğini söyledi.

Cumartesi gününün Kayseri için çok bereketli geçtiğini söyleyerek, Kayseri'ye kazandırılan yatırım ile hizmetlerden bahseden Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı Kayserililerin hep iş başında gördüğünü vurgulayarak, "25 sene önce kadar belediyelerde başladı bu maraton. O günden beri Kayserili hemşehrilerimiz, bu fakir de başta olmak üzere belediye başkanlarımızı iş başında gördüler. Şimdi Memduh Bey ve ilçe belediye başkanlarımızın tamamını hep iş başında çalışırken gördüler. ya temel atarken gördüler, ya açılış yaparken gördüler. ya sokaklarda gezerken mahalle aralarında, vatandaşın derdini dinlerken gördüler" dedi.

Ömürlerinin hep hizmetle geçtiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "25 seneyi bilenler geriye doğru baktıklarında nereden nereye çok rahat diyebilirler. Bir dönem belediyelere normal Kayserili vatandaşın giremediği, işçi parasını ödeyemeyen belediyelerden bugün Türkiye'de örnek gösterilen belediyeler sınıfına geldik. Allah'a çok şükür bundan dolayı mutluyuz. O günden beri de aynı çizgide gayret ettiğimiz arkadaşlarımızın, milletvekili arkadaşlarımızın da hep Kayseri'ye emekleri vardı" diye konuştu.

"SERA ORGANİZE İÇİN SICAK SU ÇIKTI"

Başkan Büyükkılıç da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kayseri'ye olan samimi muhabbetleri ve katkıları için şahsı, belediye ve şehir adına şükranlarını sunarak, yatırım, eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Büyükkılıç ayrıca, Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nde sıcak suyun bulunduğunu belirterek, "1 milyon 200 bin metrekarelik sera organizemiz var. Sıcak su çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da müsaadesi çıktı. Sizin de ilginize teşekkür ediyoruz" diyerek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'ye ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Toplantı, gazetecilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - KAYSERİ