Öztunç Kahramanmaraş\'ta esnafı dinledi, mazot günü benzetmesini aktardı

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, hal bölgesindeki yeni iş yerlerini ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Öztunç, bir kuyumcunun ekonomik sıkıntıları "Yakında altın değil, mazot günü yapılacak" sözleriyle anlattığını aktardı.

Öztunç, hal bölgesinde yeni yapılan iş yerlerini ziyaret ederek esnafa "hayırlı olsun" dileklerini iletti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Öztunç, vatandaşın ekonomik koşullardan, akaryakıt fiyatlarından ve belediye hizmetlerinden şikayetçi olduğunu söyledi.

"ALTIN GÜNÜ YERİNE MAZOT GÜNÜ YAPILACAK"

Hal esnafıyla yaptığı görüşmelerde dikkat çekici bir ifadeyle karşılaştığını belirten Öztunç, bir kuyumcunun artan akaryakıt fiyatlarını "mazot günü" benzetmesiyle anlattığını aktardı. Öztunç, kuyumcu esnafıyla arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

"Bir kuyumcu esnafımız ilginç bir yorum yaptı. 'Eskiden özellikle kadınlar altın günü yapardı. Her ay bir çeyrek altın toplanırdı. Yakında mazot günü yapılacak. Mazot ve benzin o kadar değerlendi ki altından daha değerli hale geldi' dedi."

Bu sözlerin esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıyı açık biçimde ortaya koyduğunu savunan Öztunç, vatandaşların benzin ve motorine gelen zamlardan dertli olduğunu dile getirdi.

"VATANDAŞ BELEDİYE HİZMETLERİNDEN DERTLİ"

Ziyarette belediye hizmetlerine yönelik eleştiriler de dinlediğini belirten Öztunç, vatandaşların siyasetçilerin sahada yeterince görünmediğini söylediğini aktardı.

Öztunç, "Vatandaş sıkıntılı. Belediye hizmetlerinden dertli olduğunu bir kez daha gördük. 'Siyasetçiler gelip gitmiyorlar, ilgileri yok' diyorlar. Kahramanmaraş'ın sekiz milletvekili ve çok sayıda belediye başkanı var, vatandaş onlardan dertli" ifadelerini kullandı.

Hemşehrilerinin sorunlarını dinlemeyi ve gündeme taşımayı sürdüreceğini söyleyen Öztunç, kendisini "saha siyaseti yapan bir siyasetçi" olarak tanımladı.

RAKİPLERİNE "SOKAĞA ÇIKIN" ÇAĞRISI

Siyasetin ofislerde değil, vatandaşın arasında yapılması gerektiğini belirten Öztunç, siyasi rakiplerine de çağrıda bulunarak, "İddiası olan varsa buyursun, sokağa çıksın. Sokakta karşı karşıya çalışalım. Sokağa çıksınlar da Ali Öztunç'un karşılığının ne olduğunu, diğer siyasetçilerin karşılığının ne olduğunu görsünler" ifadelerini kullandı.

Partiler üstü bir siyaset anlayışıyla hareket etmeye çalıştığını ifade eden Öztunç, CHP'de siyaset yapmayı sürdüreceğini vurguladı. Farklı siyasi partilere oy veren vatandaşlardan da destek gördüğünü ileri süren Öztunç, seçmenin tercihlerinde aday profilinin önem kazandığını söyledi.

Seçmen davranışlarının değiştiğini savunan Öztunç, "Artık vatandaş partiye değil; adaya, isme ve siyasetçiye bakıyor. Eskiden partiye bakarak oy veriliyordu. Şimdi ise 'Siyasetçi kim, aday kim?' diye bakılıyor. Bu da benim açımdan önemli" dedi.