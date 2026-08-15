Palamut Avcılığına İzin Verildi - Son Dakika
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Palamut Avcılığına İzin Verildi

Palamut Avcılığına İzin Verildi
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Karadeniz'de palamut avcılığı 15 Ağustos'ta başladı, bu yıl bereketli bir sezon bekleniyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Samsun, Karadeniz'de palamut avcılığının 15 Ağustos itibarıyla başladığını ve bu yıl ilk kez uzatma ağlarıyla da avcılığa izin verildiğini belirtti. Bu sezon özellikle palamutta verimli bir dönem beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Samsun, "Balıkçılarımızın şu anda bize ifade ettikleri ve bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla, palamut avcılığının daha bereketli olacağı ifade ediliyor" dedi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, 1 Eylül'de başlayacak balıkçılık sezonu öncesinde değerlendirmelerde bulundu. 15 Ağustos itibarıyla palamut avcığının başladığını ifade eden Prof. Dr. Osman Samsun, bu yıl palamut avcılığının daha bereketli geçebileceğini belirterek şunları söyledi:

"TAHMİNLE GERÇEK HER ZAMAN UYUŞMUYOR"

"Karadeniz, ülkemizde en çok su ürünleri istihsal edilen, yani avcılıkla elde edilen ürünlerin yanı sıra yetiştiricilik faaliyetlerinin de son yıllarda yoğunlaştığı bir denizimiz. Her sene, 'su ürünleri avcılık sezonu' dediğimiz yaklaşık 8-8,5 aylık bir avlanma dönemimiz var. Bu avlanma dönemimiz bu yıl 1 Eylül 2026'da fiilen sona erecek ve yeni av sezonu başlayacak. 'Bu yıl balıkçılık nasıl olacaktır?' sorusuna ise balıkçılıkla ilgili daha önceden elde edilmiş verilerin çeşitli matematiksel yöntemlerle değerlendirilmesi sonucunda birtakım tahminler yapıyoruz. Ancak tahminle gerçek tabii ki her zaman uyuşmuyor. Balıkçılarımızın şu anda bize ifade ettikleri ve bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla, palamut avcılığının daha bereketli olacağı ifade ediliyor.

"İLK DEFA PALAMUT AVCILIĞI 15 AĞUSTOS'TA BAŞLADI"

İlk defa bu yıl 15 Ağustos'ta uzatma ağlarıyla da palamut avcılığı serbest olarak değerlendiriliyor. Bu uygulama 1 Eylül'e kadar devam edecek. Umarım bu sene palamut avcılığı daha iyi olur. Ancak tabii 1 Eylül'de hamsi, akabinde istavrit, daha sonra da lüfer avcılığı başlayacak. Denizlerimizin iklim değişikliğinin etkisiyle daha fazla ısındığını, Akdeniz'deki birtakım istilacı balıkların, balon balığı gibi türlerin ve mavi yengeç gibi canlıların Karadeniz'e geldiğini görmemiz, Karadeniz'in ısındığını ve eski yapısının değiştiğini bize gösteriyor. Bu nedenle eskiden bol miktarda, büyük, uzun ve besili olarak avlanan hamsi türümüzün son yıllarda daha kısa süreli ve besilik durumu daha düşük şekilde avlandığına tanık olduk. Umarım bu sene birbirleriyle ilişkili olan palamut, hamsi, istavrit ve lüfer balıklarının avcılığı daha iyi olacaktır. Çünkü bu balıklar birbirlerinin yemidir.

Sinop Üniversitesi olarak bir TÜBİTAK 1001 projesinin desteklenmesi kararıyla karşılaştık. Bu proje kapsamında Karadeniz'deki hamsi ve istavrit balıklarının popülasyon dinamikleri açısından, iklim değişikliklerine maruz kalarak ne düzeyde etkilendiklerini araştırmış olacağız. Denizlerimizden daha çok balık elde etmek için halkımızın da otokontrol sistemiyle denizlerimizi kirletmeden, devletin, üniversitelerin, Bilimsel ve Teknik Tavsiye Kurulunun ve ilgili paydaşların ortak aldığı kararlarla oluşturulan tebliğlere uymasının yararlı olacağını düşünüyorum. Halkımızın sağlıklı düşünmeleri ve sağlıklı bedenlere sahip olmaları için bu protein kaynağından haftada en az bir veya iki kez tüketmeleri ve istifade etmeleri ülkemiz açısından çok faydalı olacaktır diye değerlendiriyorum."

Kaynak: ANKA

Balıkçılık, Karadeniz, Ağustos, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Palamut Avcılığına İzin Verildi - Son Dakika

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