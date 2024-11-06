Palandöken'de Hava Sıcaklığı Eksi 13,5 Dereceyi Buldu - Son Dakika
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Palandöken'de Hava Sıcaklığı Eksi 13,5 Dereceyi Buldu

Palandöken\'de Hava Sıcaklığı Eksi 13,5 Dereceyi Buldu

Türkiye'de en soğuk yer, Erzurum'un Palandöken Dağı'ndaki Doğu Anadolu Gözlemevi oldu. Kar yağışı ve soğuk hava Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdürürken, diğer bölgelerde sıcaklıklar 30 derecelerin üzerine çıkıyor.

06.11.2024 10:37  Güncelleme: 10:47
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Türkiye'de dün gece en soğuk yer Erzurum'un Palandöken Dağı'nda bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi oldu. Termometreler Palandöken'de eksi 13,5'i gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'de bir yanda batıdaki yerleşim alanlarında 30 derecelerin üstünde sıcaklıklar yaşanırken Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde kış hem kar hem de soğuk ile yüzünü göstermeye başladı. Meteoroloji dün gece Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde eksi 13,5 derece sıcaklık ölçtü. Palandöken'den sonra ülkemizde dün gece kaydedilen en düşük sıcaklar ise; Gümüşhane Torul Zigana Kayak Merkezi eksi 13,1 Erzurum Tekman Hacıömer köyü eksi 12,7, Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası eksi 12,3 ve Sivas İmranlı eksi 12,2 şeklinde oldu.

Palandöken'de geçtiğimiz haftalarda yağan kar halen dururken, kayak merkezinde soğuk havayı fırsat bilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileri suni karlamaya başladı. Palandöken'deki bazı çeşmelerin ve derelerin de soğuğun etkisiyle buz tuttuğu görüldü. Meteoroloji önümüzdeki günlerde Erzurum ve çevresinde sıcaklıkların eksi derecelerde devam edeceğini açıkladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Palandöken'de Hava Sıcaklığı Eksi 13,5 Dereceyi Buldu - Son Dakika

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