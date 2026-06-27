PalanExtreme'de Gençlik Yürüyüşü - Son Dakika
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PalanExtreme'de Gençlik Yürüyüşü

27.06.2026 14:15
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Erzurum'da düzenlenen PalanExtreme etkinliğinde 'Terörsüz Türkiye' vurgusuyla gençlik yürüyüşü yapıldı.

Erzurum'da heyecan dolu anlara sahne olan PalanExtreme'nin altıncı gününde "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı, jandarma "Çelik Kanatlar" gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

T.C. İçişleri Bakanlığı himayelerinde düzenlenen PalanExtreme 2026 Organizasyonu, Erzurum'un Karayazı ilçesinde yer alan Kırkpencereler Mağarası etkinlik alanında gerçekleştirilen programlarla devam etti. Etkinliklere katılan Vali Aydın Baruş, organizasyonun yarışmaları içeren son gününde sporcular ve vatandaşlarla bir araya geldi. Erzurum'un farklı ilçelerinde altı gün boyunca devam eden organizasyonda kano, koşu, bisiklet ve sal yarışları gibi birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Baruş, Karayazı'nın eşsiz doğal güzelliklerinin PalanExtreme sayesinde daha geniş kitlelere tanıtıldığını ifade etti.

Cesaret ve heyecan zirvede

Bölgenin simge noktalarından biri olan Kırkpencereler Mağarası önünde gerçekleştirilen programda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından Türk Bayrağı açılırken, jandarma helikopteri ve çelik kanat gösterileri katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı. Doğa, spor ve adrenalin tutkunlarını bir araya getiren organizasyon, cesaretin ve heyecanın zirveye taşındığı görüntülere sahne oldu.

"Bölge halkı organizasyona sahip çıktı"

PalanExtreme'in temel amaçlarından birinin gençleri sporla buluşturmak olduğunu vurgulayan Baruş, organizasyonun aynı zamanda Erzurum'un tarihi, kültürel ve doğal değerlerine dikkat çektiğini belirtti. Karayazı'nın misafirperver insanlarıyla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Baruş, bölge halkının gösterdiği yakın ilgi ve ev sahipliğine teşekkür etti.

"Huzur ve güven ortamı var"

Organizasyonun en önemli mesajlarından birinin "Terörsüz Türkiye" vizyonu olduğunu dile getiren Baruş, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşanan bu coğrafyanın artık huzur ve güven ortamında ziyaret edildiğini belirterek, vatandaşların Türkiye'nin dört bir yanından gelerek bölgenin doğal güzelliklerini gönül rahatlığıyla keşfedebildiğini söyledi.

Gençler sporla, doğayla ve ülkenin eşsiz güzellikleriyle buluştu

Karayazı'nın el değmemiş doğası, zengin bitki örtüsü ve kaliteli bal üretimiyle önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Baruş, bölgenin önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin önemli doğa ve macera turizmi destinasyonlarından biri olacağını ifade etti. Gençleri sporla, doğayla ve ülkenin eşsiz güzellikleriyle buluşturmayı hedefleyen PalanExtreme 2026, Erzurum'un saklı kalmış doğal zenginliklerini tanıtmaya devam ederken; birlik, kardeşlik, huzur ve vatan sevgisi mesajlarını da güçlü şekilde geleceğe taşımayı sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel PalanExtreme'de Gençlik Yürüyüşü - Son Dakika

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