Pandemide radyo dinleme oranları arttı - Son Dakika

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi ve Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öztürk bir programda, "Pandemide radyo dinleme oranları arttı" dedi.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi ve Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öztürk, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na konuk oldu.

"Pandemide radyo dinleme oranları arttı"

Radyo dinleme oranlarının pandemi döneminde arttığını ifade eden Öztürk "Şu an dijital çağdayız, daha çok radyonun dinlendiğini söyleyebiliriz. Özellikle pandemi döneminde bu artış çok yüksek. İnsanlar evlerinde olduğu için radyo dinleme oranlarında artış oldu. Aynı zamanda podcast dinlemeleri çok arttı. Eskiden insanlar tek bir programcı dinliyordu ve onun programının saatinin gelmesini bekliyordu. Artık buna gerek kalmadı podcast teknolojisi sayesinde. Şu an herkes dinlemek istediği programcıyı açıp dinliyor. Bu anlamda radyonun yeniliklere ayak uydurmasını doğru buluyorum. Olması gereken bu zaten. Her teknolojik gelişmeye tüm kitle iletişim araçları ayak uydurmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

Araştırmalarda radyonun en güvenilir kitle iletişim aracı olduğunu vurgulayan Öztürk "Radyo kitleleri etkileyen, kitlelerin güven duyduğu bir kitle iletişim aracıdır. Özellikle içinde bulunduğumuz dijital çağı nedeniyle internet gibi sonsuz içeriğe sahip olmayan en masum kitle iletişim aracı bence. Malum internet özellikle çocuklar ve yetişkinler için pek çok zararlı içeriğe sahipken, radyo en güvenilir araçtır diyebilirim. Bu noktada 2019 RTÜK araştırmaları da gösteriyor ki Türkiye'de en çok güven duyulan iletişim aracı yine radyo olarak gözüküyor. Radyo afetlerde tek haber alabildiğimiz araçtır. Bu açıdan bakıldığında tabi doğru ve güvenilir haberin verildiği tek araç radyodur. Dolayısıyla radyo, toplumun her kesiminden bireyin rahatlıkla anlayabileceği, okuma yazma bilmenin bile gerekmeyeceği bir araç olduğu için en önemli kitle iletişim aracıdır" şeklinde konuştu.

"Radyo dinleyicisinin de alışkanlıkları değişti"

Radyo dinleyicisinin zamanla alışkanlıklarında değişikliklerin olduğunu belirten Öztürk "Sadece radyo değil, radyo dinleyicisinin de radyo dinleme alışkanlıklarında değişimler yaşandı. Eskiden radyo programlarında arkası yarınlar vardı şimdi podcast'ler var diyebilirim. Teknoloji ilerledikçe, değişim de tabi kaçınılmaz oluyor ve radyonun da çağa ayak uydurması gerekiyor" dedi.

Kendisinin Radyo yayıncılığı alanında uzmanlaştığına dikkat çeken Öztürk "Radyo yayıncılığı benim doktora tezim, bu alanda uzmanlaştım. O yüzden benim için radyonun önemi çok büyük. Günümüzde de radyonun çok geniş kitlelere hitap ediyor oluşu çok büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı. - MALATYA