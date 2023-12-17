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Paris'te İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Paris'te İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına son vermesi ve acilen ateşkes sağlanması için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi lideri Jean Luc Melanchon da destek verdi.

Paris\'te İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırıları protesto edildi
17.12.2023 - 20:51,
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Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına son vermesi ve acilen ateşkes sağlanması için yürüyüş yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, dünyanın dört bir yanında protesto edilmeye devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına son vermesi ve acilen ateşkes sağlanması için yürüyüş düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşe, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi lideri JeanL Luc Melanchon da destek verdi. Göstericilerin ellerinde Filistin bayrakları taşıdığı yürüyüşe Fransa'da yaşayan İsrail vatandaşları da katıldı. - PARİS

Kaynak: İHA
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İsrail, Fransa, Gazze, Paris, Son Dakika

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