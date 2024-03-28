PAÜ ile Gülümse Festivali, Asrın Felaketinden Etkilenen Çocuklar İçin Düzenleniyor - Son Dakika
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PAÜ ile Gülümse Festivali, Asrın Felaketinden Etkilenen Çocuklar İçin Düzenleniyor

PAÜ ile Gülümse Festivali, Asrın Felaketinden Etkilenen Çocuklar İçin Düzenleniyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Alternatif Genç Topluluğu ve Çağın Hukukçuları Topluluğu öğrencileri, Asrın Felaketinden etkilenen çocuklar için Hatay'ın Samandağ ilçesinde 20-21 Nisan 2024 tarihleri arasında 'PAÜ ile Gülümse' festivali düzenleyecek. Festival kapsamında nakdi bağışlar toplanırken, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri de stantlara bağışlanabilecek. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da festivali destekleyerek Hatay'a katılacağını belirtti. Festivalde çocuklar için oyun istasyonları, tiyatro gösterileri ve 'Mavi Tur' etkinliği düzenlenecek.

28.03.2024 10:04  Güncelleme: 10:09
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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Alternatif Genç Topluluğu ve Çağın Hukukçuları Topluluğu öğrencileri, Asrın Felaketinden etkilenen çocuklar için Hatay'ın Samandağ ilçesinde 20-21 Nisan 2024 tarihleri arasında "PAÜ ile Gülümse" festivali düzenleyecek.

PAÜ Alternatif Genç Topluluğu ve PAÜ Çağın Hukukçuları Topluluğu, "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için Hatay'ın Samandağ ilçesinde "PAÜ ile Gülümse" festivali düzenleyecek. 'PAÜ ile Gülümse' festivalinin düzenlenmesi için hayırseverler tarafından sağlanacak nakdi bağışların toplanmasının yanı sıra 19 Mart – 17 Nisan tarihleri arasında PAÜ Kınıklı Kampüsü'nde Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılan stantlara oyuncak ve kırtasiye malzemesi de bağışlanabiliyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'dan "PAÜ ile Gülümse" Festivaline Tam Destek

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ Alternatif Genç Topluluğu ve Çağın Hukukçuları Topluluğu Danışmanı Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Kahan Onur Arslan ve topluluk başkanlarını makamında kabul etti. Festival hakkında detaylı bilgi alan Rektör Kutluhan, "PAÜ ile Gülümse" festivaline katılmak için Hatay'a gideceğini de bildirdi. Rektör Kutluhan ayrıca bu organizasyona destek çıkacak, maddi-manevi her türden destek sağlayacak hayırsever vatandaşlar ile iş insanlarına, her kuruma teşekkürlerini sundu.

PAÜ ile Gülümse Festivali hazırlığı için yaklaşık 45 öğrenci 18 Nisan'da Hatay'a hareket edecek. Öğrenciler, Hatay Valiliği tarafından tahsis edilen ve NATO tarafından kurulan çadır kentte misafir edilecek.

20-21 Nisan'da yaklaşık on bin öğrenciyi ağırlayacak olan festival alanında çocukların eğlenceli zaman geçirmesi için içinde çeşitli oyun alanlarının bulunduğu bir oyun istasyonu kurulacak. Festival alanında ayrıca, tiyatro gösterileri de yapılacak. PAÜ Hukuk Fakültesi ile Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tahsis edilecek askeri gemi ile çocuklara "Mavi Tur" da düzenlenecek.

'PAÜ ile Gülümse' Festivali için bağış yapmak için Pamukkale Üniversitesi Alternatif Genç Topluluğu ve Çağın Hukukçuları Topluluğu Danışmanı ve PAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Kahan Onur Arslan ile iletişime geçilebilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel PAÜ ile Gülümse Festivali, Asrın Felaketinden Etkilenen Çocuklar İçin Düzenleniyor - Son Dakika

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