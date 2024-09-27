Pazar Belediyesi'ne 1.3 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Yerel

Pazar Belediyesi'ne 1.3 Milyon TL Ceza

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Araklı'daki sel felaketi nedeniyle çöp gönderemeyen CHP'li Pazar Belediyesi'ne, Çevre Bakanlığı tarafından 1 milyon 299 bin TL ceza kesildi. Belediye Başkanı Neşet Çakır, duruma tepki göstererek bakanlığın kendilerine alternatif bir çözüm sunmadığını ifade etti.

27.09.2024 10:46  Güncelleme: 10:51
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Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Katı Atık Tesisine selden dolayı ulaşılamaması nedeniyle çöpü ilçede yer alan başka bir alanda depolayan CHP'li Pazar Belediyesi'ne, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 milyon 299 bin TL idari para cezası kesildi. Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, "Araklı'da yaşanan felaketten dolayı biz  oraya çöp  gönderemedik, bizden çöp almadı. Çevre Şehircilik Bakanlığı dediğin zaman bizim oraya çöp  gönderemediğimizi çok iyi bilmesi gerekli" dedi.

Araklı'da geçen hafta yaşanan aşırı yağış ve sel nedeniyle ilçedeki çöp tesisine ulaşım engellendi. Bunun üzerine çöpleri hazine arazisine döken CHP'li Pazar Belediyesi'ne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "çevre kirliliği" nedeniyle 1 milyon 299 bin lira idari para cezası kesildi. Bakanlığın kendilerine bir "B" planı sunmadığını ve kendileri çözüm üretmek zorunda kaldıklarını ifade eden CHP'li Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır duruma tepki gösterdi.

"Pazar Belediyesi'nin haklarını arama mecburiyetindeyim"

Çakır, şunları söyledi:

"Daha önceki yıllardan 15- 20 sene önceden beri bu Hemşin güzergahında bir çöp alanı vardı. O çöp alanı anormal derecede doldu ve Araklı'da çöp tesisi vardı. Biz devamlı oraya malzeme gönderiyorduk ancak geçtiğimiz 10 gün önce bir felaket yaşadık özellikle Araklı'da yaşanan felaketten dolayı biz  oraya çöp gönderemedik, bizden çöp almadı. Ortahisar basınlık oldu diğer ilçeler de şu anda çöp boşaltıyorlar çeşitli yerlere boşaltıyorlar. Onların gönderme şansları yok, bizim de gönderme şansımız yok. Şu an da Araklı bizden çöp almıyor bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı dediğin zaman bizim oraya çöp  göndermediğimiz çok iyi bilmesi gerekli, bize bir 'B' planı uygulaması gerekir. Ardından 1 milyon 300 bin lira ceza yazıldığını öğrendik, o cezanın yazısı bize daha intikal etmedi. Takdir Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kalmış bir takdir. Tabii ki ben Pazar Belediye Başkanlığı olarak Pazar Belediyesi'nin haklarını arama mecburiyetindeyim ve arayacağım da. Takdir onlara kalmış saygılar sunuyorum."

Pazar Belediyesi\'ne 1.3 Milyon TL Ceza
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Araklı, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazar Belediyesi'ne 1.3 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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