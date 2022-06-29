Pazarlıkta anlaşamayınca sesler yükseldi devreye vatandaşlar girerek anlaştırdılar - Son Dakika
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Pazarlıkta anlaşamayınca sesler yükseldi devreye vatandaşlar girerek anlaştırdılar

29.06.2022 00:57
Pazarlıkta anlaşamayınca sesler yükseldi devreye vatandaşlar girerek anlaştırdılar

Kurban Bayramına az bir zaman kala Bayburt'ta kurbanlık hayvanlar pazar yerinde yerlerini aldılar.

Kurban Bayramına az bir zaman kala Bayburt'ta kurbanlık hayvanlar pazar yerinde yerlerini aldılar. 20 ile 50 bin arasında değişen kurban fiyatları her kesimden insana hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde pazarın yolunu tutan satıcılar, hayvanlarını satma gayreti içerisinde olarak, alıcılarla sıkı pazarlık yapıyorlar. Salı günleri açılan, Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışının yapıldığı hayvan pazarı Kurban Bayramına kadar hizmet verecek. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda bir alıcı ile satıcı pazarlıkta anlaşamadı. Etraftaki vatandaşların müdahale ettiği pazarlıkta sesler yükseldi. Yaklaşık 10 dakika pazarlık eden taraflar en son alıcının verdiği fiyatta anlaştılar. Vatandaşların da seferber olduğu pazarlık tatlıya bağlanarak 47 bin lirada anlaşıldı.

Pazarın gözdesi 1 tonluk Uzay

Pazar yerinin en büyük hayvanı olan Uzay, huysuzluk ederek sahibine zor anlar yaşattı. Sahibine zorluk çıkaran 1 tonluk Uzay, pazar yerinin gözdesi olurken, Uzay 41 bin liradan alıcılarını bekliyor. Kontrol edilmesi zor olan Uzay, vatandaşların ilgisini çekerek, koca gövdesiyle beğenileri topladı.

Öte yandan sahibinin elinde sağa sola kaçan bir inek ise, kalabalıkta vatandaşların üzerine koşarak korku dolu anlar yaşattı. Kimsenin zarar görmediği pazar yerinde, satışlar kaldığı yerden devam etti. - BAYBURT

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Kaynak: İHA

Bayburt, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazarlıkta anlaşamayınca sesler yükseldi devreye vatandaşlar girerek anlaştırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazarlıkta anlaşamayınca sesler yükseldi devreye vatandaşlar girerek anlaştırdılar - Son Dakika
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