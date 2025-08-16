Pazaryeri\'nde 300 Konutluk Proje Müjdesi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, konut ihtiyacını karşılayacak dev bir projeye kavuşuyor.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, TOKİ alanında yaptığı açıklamada, ilçe halkına 300 konutluk yeni proje müjdesini verdi. Geçtiğimiz hafta Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen Başkan Tekin, görüşmeler sonucunda Pazaryeri için 300 konut sözü aldıklarını belirtti. Tekin, "Bu yıl bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklama ile proje hayata geçirilecek" dedi. Başkan Tekin ayrıca, ilçede yapımı tamamlanan 105 konutluk mevcut TOKİ projesinin çevre düzenlemesinin ardından hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti. "Hem yeni projelerle ilçemizi büyütüyor hem de mevcut yatırımları hızla tamamlıyoruz" diyen Tekin, Pazaryeri'nin modern ve yaşanabilir bir ilçe olması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. 300 konutluk dev proje, Pazaryeri'nde hem konut sorununu büyük ölçüde çözecek hem de ilçeye ekonomik ve sosyal anlamda canlılık katacak. - BİLECİK