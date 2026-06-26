Başkan Tekin kendi elleriyle gözleme açtı - Son Dakika
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Başkan Tekin kendi elleriyle gözleme açtı

Başkan Tekin kendi elleriyle gözleme açtı
26.06.2026 09:48  Güncelleme: 09:50
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen 5. Eğitim Şenliği ve Hayır Çarşısı'nda Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kendi elleriyle gözleme yaparak etkinliğe katıldı. Şenlikte elde edilen gelir, okulların ihtiyaçları için kullanılacak.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kendi elleriyle gözleme açtı.

Pazaryeri ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Eğitim Şenliği ve Hayır Çarşısı, renkli görüntülere sahne oldu. Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Şenliği ve Hayır Çarşısı, ilçe merkezinde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Şenliğin açılış programına Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenliğin açılışı, Bozüyük Mehteran Takımı'nın coşkulu gösterisiyle yapıldı. Ardından öğrencilerin hazırladığı halk oyunları, müzik ve dans performansları sahnelendi. Şenlik kapsamında kurulan hayır çarşısında ise gıda ürünlerinden el emeği çalışmalara, seramik ürünlerinden kitap ve kırtasiye malzemelerine kadar birçok ürün satışa sunuldu. Öğrenci, öğretmen ve velilerin emekleriyle hazırlanan stantlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin de hayır çarşısı alanındaki stantları tek tek dolaşarak ürünleri inceledi. Vatandaşlarla sohbet eden Kara ve Tekin, hayır çarşısından alışveriş yaparak etkinliğe destek verdi. Etkinlikte kadınlarla birlikte gözleme yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, elde edilecek gelirin ilçedeki okulların ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtilirken, eğitim şenliğinin hem öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunduğu hem de okul-aile iş birliğini güçlendirdiği ifade etti.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, "İki gün sürecek olan eğitim şenliğimiz başladı. Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediye Başkanlığı ve ilçe Milli Eğitim müdürlüğü tarafından hep beraber organize edilen eğitim festivalimiz başlamış bulunmakta. Okullarımızın hazırlamış olduğu hayır çarşıları elde ettiği becerileri, el emeği, işleri hepsi burada mevcut. Buradan elde edilen gelirler okullarımızın ihtiyaçları için kullanılacaktır. Tüm misafirlerimizi tüm Bilecikli halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Pazaryeri ilçemizde geleneksel eğitim şenliğimizin 5'ncisini kutluyoruz. Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi işbirliğinde, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve tüm ailelerimizin hep beraber iş birliği içerisinde hazırlamış oldukları, geleneksel ürünlerimiz, yiyeceklerimiz, içeceklerimiz bu gün stant şeklinde sizlere sunuluyor. Amacımız bir nebzede olsa okullarımızın ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamak. Çocuklarımız hem eğleniyor, hem paylaşmayı öğreniyor, hem yardımlaşmayı öğreniyor. Emeği geçenlere buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah 6'cısınıda daha coşkulu bir şekilde kutlamak nasip olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tekin kendi elleriyle gözleme açtı - Son Dakika

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