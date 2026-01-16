Pazaryeri'ne kavşak ve 7 kilometrelik duble yol müjdesi - Son Dakika
Pazaryeri'ne kavşak ve 7 kilometrelik duble yol müjdesi

16.01.2026 10:19  Güncelleme: 10:21
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İstanbul-Antalya D650 Karayolu üzerinde Bilecik'te en fazla kazaların yaşandığı noktalardan biri olan Pazaryeri yol ayrımı için beklenen müjdenin geldiğini söyledi.

Başkan Tekin, uzun süredir gündemde olan kavşak düzenlemesi ve 7 kilometrelik duble yol projesinin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı yatırım planına alındığını açıkladı. Tekin, "Yapılacak kavşak ve duble yol çalışmasıyla birlikte hem trafik güvenliğinin artırılması hem de bölgedeki ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Özellikle sık sık yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçilmesi açısından projenin büyük önem taşıyor. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Gülşen'e, Karayolları 14. Bölge Müdürümüz Sayın Umut Akyazı'ya, AK Parti Bilecik İl Başkanımız Sayın Serkan Yıldırım'a ve AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Sayın Halil Eldemir'e teşekkür ediyorum. Pazaryeri'miz için hayati öneme sahip bir projeyi daha yatırım planına aldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Öte yandan Pazaryeri'nde uzun süredir beklenen bu proje, hem sürücüler hem de bölge sakinleri için can güvenliği açısından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor. Çalışmaların yatırım programı sürecinin tamamlanmasının ardından hayata geçirilmesi bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zekiye Tekin, İstanbul, Antalya, Bilecik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

