Pekin'de 7. Dünya Medya Zirvesi 112 ülke ve bölgeden temsilcilerle başladı

7. Dünya Medya Zirvesi, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen medya kurumlarının temsilcilerinin katılımı ile Çin'in başkenti Pekin'de başladı.

7. Dünya Medya Zirvesi, bugün başkent Pekin'de "Yapay Zeka Çağında Medya: Mutabakattan Eyleme" temasıyla düzenlenen açılış töreniyle başladı. Xinhua Haber Ajansı ve Pekin Belediyesi yönetimi işbirliğiyle düzenlenen zirve, 112 ülke ve bölgeden yaklaşık 330 ana akım medya kuruluşu, düşünce kuruluşu ve devlet kurumunun yanı sıra Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 500 temsilciyi bir araya getirdi. Xinhua Haber Ajansı, Associated Press (AP), Reuters, Agence France-Presse (AFP) ve CNN'in üst düzey yöneticileri, zirvede yapay zeka çağında medyanın evrimine dair yönelimleri, izlenecek yolları ve alınması gereken önlemleri ele aldı.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, yapay zeka teknolojisi ilerledikçe medya profesyonellerinin bu teknolojiden en iyi şekilde yararlandığını, aynı zamanda ana akım medyanın güvenilirliğini de korumaları gerektiğini belirtti. Fu, "Xinhua, sektörün gelişimini ilerletmek, fikir alışverişini ve iş birliğini teşvik etmek amacıyla tüm taraflarla diyaloğu güçlendirmeye hazırdır" dedi.

Medya yöneticileri, yapay zeka ile birlikte haberlerin çarpıcı bir hızla arttığını, bunun da izlenebilirliğin belirsizleşmesi, doğrulama eksikliği ve değer yargılarına dayalı yanlılık gibi riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Ana akım medya kuruluşlarının kendi aralarındaki iletişimi güçlendirmeleri, birbirlerinin fikir ve uygulamalarını anlamaları, medya sorumluluğunu yerine getirmeleri ve bir yandan yapay zeka entegrasyonlarını aktif olarak geliştirirken, diğer yandan da güvenilirliklerini korumaları gerektiği vurgulandı.

Medya sektörü liderleri habercilikte yapay zekayı değerlendirdi

Medya sektörünün temsilcileri, yapay zeka çağında medyanın sorumluluğu ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. Medya temsilcileri, yapay zekanın sektörü nasıl yeniden şekillendirdiğini, beraberinde getirdiği fırsatları ve zorlukları, ayrıca uluslararası iş birliğine duyulan ihtiyacı ele aldı. Medya temsilcileri, yapay zeka çağında medyanın sorumluluğuna ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, yapay zekanın haber üretimi ve dağıtım süreçlerini değiştirdiği bir dönemde sorumlu gazeteciliğin ve daha yakın iş birliğinin önemini vurguladı.

İlki 2009 yılında düzenlenen Dünya Medya Zirvesi, günümüzde medya alanında değişim ve iş birliği için önemli bir küresel platform haline geldi. Zirvenin bir önceki toplantısı, 2024 yılında Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de gerçekleştirilmişti.