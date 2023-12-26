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Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen 12 asker için İzmir'de lokma döküldü - Son Dakika
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Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen 12 asker için İzmir'de lokma döküldü

Irak'ın kuzeyindeki çatışmalarda şehit düşen 12 askerimiz için İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde lokma döküldü. Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen programa, belediye başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Karakayalı, şehitlerimizi minnetle andıklarını ve teröre karşı dimdik ayakta olduklarını belirtti.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen 12 asker için İzmir\'de lokma döküldü
26.12.2023 - 23:03,
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çıkan çatışmalarda şehit düşen 12 asker için İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde lokma döküldü.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırlar ve ardından çıkan çatışmalarda şehit düşen 12 askerimiz için Kemalpaşa Belediyesi tarafından lokma döküldü. İlçe merkezinde bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen programa; Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit olan; Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, piyade sözleşmeli erler Semih Yılmaz, Cebrail Dündar, Çağatay Erenoğlu, Yasin Karaca, Kemal Aslan, Enes Budak ve Emre Taşkın'ı minnetle andığını belirten Başkan Karakayalı; "Ülkemizin bütünlüğü ve bayrağımız için canını kahramanca feda eden evlatlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Millet olarak teröre karşı dimdik ayaktayız, terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Pençe-Kilit operasyon bölgesinden gelen şehit haberleri yüreğimizi dağlıyor. Artık bu acılar yaşanmasın, hiçbir eve ateş düşmesin istiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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