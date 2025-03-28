Pendik Belediyesi Ramazan Ayı'nda Unutulmaz Etkinliklere İmza Attı - Son Dakika
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Pendik Belediyesi Ramazan Ayı'nda Unutulmaz Etkinliklere İmza Attı

Pendik Belediyesi Ramazan Ayı\'nda Unutulmaz Etkinliklere İmza Attı

Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 468 bin kişiye iftar yemeği sundu, 119 kültürel etkinlik düzenleyerek sosyal yardımlarla dolu bir ay yaşattı. Gazzelilere destek verildi, çocuklara özel etkinlikler yapıldı.

28.03.2025 11:07  Güncelleme: 11:13
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Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca hem sosyal yardımlar hem de kültürel etkinliklerle dolu dolu bir ay geçirdi. İftar çadırları ve diğer alanlarda 468 bin kişilik iftar yemeği verildi. 768 ailenin veresiye defteri kapatıldı. Her akşam tiyatro, konser ve söyleşiler düzenlendi. Pendikliler, toplamda gerçekleştirilen 119 etkinlikle bir araya gelerek Ramazan ayının bereketini paylaşmış oldu.

Pendik Belediyesi, Ramazan ayında gerçekleştirdiği sosyal yardım projeleri, kültürel etkinlikler ve manevi programlarla ilçe sakinlerine unutulmaz bir ay yaşattı. Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen 94 kültürel etkinliğin yanı sıra iftar çadırlarında da 25 etkinlik düzenlendi. Yardımlaşma ruhunun ön planda tutulduğu bu dönemde, belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik kapsamlı destekler sağlanırken çocuk ve yetişkinler için düzenlenen etkinliklerle Ramazan'ın coşkusu Pendik'in her köşesinde hissedildi.

468 bin kişilik iftar sofrası

İftar çadırları ve belirlenen diğer alanlarda toplam 468 bin kişilik iftar yemeği ikram edildi. Hatay'da günlük 5.000 kişilik sıcak iftar yemeği verildi. Bunun yanı sıra 4 bin 410 adet iftariyelik (sandviç, su ve meyve suyu) dağıtımıyla vatandaşların oruç açma süreçlerine katkı sunuldu. Yetim ve öksüz 1.550 çocuğa ise giysi yardımı yapıldı.

25 bin gıda kolisi ve Zimem Defteri uygulaması

Ramazan ayı süresince Pendik'te 25 bin 952 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca 768 ailenin veresiye defteri borcu, belediye bağışçıların desteğiyle kapatılarak esnaf ve aileler arasında dayanışma köprüsü kuruldu. Pendik Belediyesi Hayır Çarşısı'nda ise 434 aileye kıyafet desteği sağlandı.

Pendik'ten Gazze'ye kardeşlik sofrası

Pendik Belediyesi, Ramazan ayında da zor günler geçiren Gazzelilere bir nebze olsun destek olmak için bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Ramazan boyunca günlük 3.000 kişilik sıcak iftar yemeği verdi. Pendik Belediyesi ayrıca Ramazan bayramı münasebetiyle Filistinli 1.000 çocuğa bayramlık kıyafet gönderdi.

Enderun usulü teravih geleneği yaşatıldı

Pendik İlçe Müftülüğü iş birliğiyle Osmanlı'dan günümüze uzanan Enderun Usulü Teravih Namazı, Pendik'in birçok camisinde kılınarak bu geleneğin yaşatılması sağlandı. Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinliğin düzenlendiği 12 cami, teravih vakti doldu taştı.

Çocuklara özel teravih ve tekne orucu

Ramazan ayında düzenlenen bir diğer etkinlik de çocuklara özel teravih etkinliği ve tekne orucu oldu. Çocuklara oruç bilincini kazandırmak amacıyla düzenlenen tekne orucu etkinliğinde iftar sofraları kuruldu, eğlenceli gösteriler sahnelendi ve 15 bin sürpriz hediye dağıtıldı. Çocuklar için hazırlanan tiyatro oyunları, animasyon gösterileri, Masal Parkı, Bilim Merkezi ve Çocuk Kütüphanesi etkinlikleriyle Ramazan'ın heyecanı minik yüreklere taşındı. Pendik Masal Parkı, AÇEM'ler ve Çocuk Kütüphanesi'nde de Ramazan'a özel hediyeler çocuklarla buluştu.

Sergiler ve cami gezileri düzenlendi

Atatürk Kültür Merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi, Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi ve Manalı 99 El-Esmaü'l Hüsna Resim Sergisi gibi Ramazan'a özgü sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Ramazan'a özel cami gezileri ise Eyüp Sultan, Sultanahmet, Ayasofya, Yuşa Tepesi, Çamlıca Camii ve Çamlıca Kulesi'ni kapsayarak manevi atmosferi güçlendirdi.

Ramazan'a özel söyleşi ve konserler

Ramazan sohbet programlarında Dr. Savaş Ş. Barkçin, Hayati İnanç ve Osman Eğin gibi isimler Pendikli vatandaşlarla buluştu. Dursun Ali Erzincanlı, Zeynep Betül Akyıldız, Aykut Kuşkaya, Ömer Karaoğlu, Grup Genç, Mustafa Demirci ve Grup Yürüyüş'ün katıldığı konserler ise ay boyunca ilçe sakinlerine manevi bir ziyafet sundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Pendik, Yerel, Yaşam, Gazze, Çocuk, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pendik Belediyesi Ramazan Ayı'nda Unutulmaz Etkinliklere İmza Attı - Son Dakika

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