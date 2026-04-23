Pendik\'te 23 Nisan Çocuk Şenliği Coşkusu

Pendik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocuklar, yarışmalar, sahne gösterileri, palyaçolar ve maskotlarla unutulmaz bir gün yaşadı. Coşkunun ve eğlencenin bir arada yaşandığı Çocuk Şenliği dron ile havadan görüntülendi.

Pendikli çocuklar ve aileleri, Pendik Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Çocuk Şenliği'nde bir araya geldi. Pendik Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, miniklere ve ailelerine renkli ve eğlenceli anlar yaşattı. Şenlik kapsamında çocuklar için çeşitli yarışmalar düzenlendi, hatıra fotoğraf köşesi kuruldu. Şişme platformlar, palyaçolar, maskotlar ve sahne gösterileriyle dolu programda çocuklar, bayramın coşkusunu doyasıya hissetti. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, 23 Nisan'ın neşesi Pendik Millet Bahçesi'nden doldu taştı.

Hem eğlenceli hem de unutulmaz bir bayram atmosferi sunan şenlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevinci hep birlikte yaşandı. Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen Çocuk Şenliği dron ile havadan görüntülendi.

"23 Nisan coşkusunu çocuklarımıza aşılamalıyız"

Etkinliğe katılan Necmiye Akın, "Bir yandan buruk, bir yandan mutluyuz. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olaylar nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden çocuklarımıza ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Öte yandan, Pendik Belediyemizin çocuklarımız için düzenlediği bu anlamlı etkinlikle 23 Nisan coşkusunun yaşatılması bizlere mutluluk ve gurur veriyor. Bu özel günde çocuklarımızın bayram sevincini doyasıya yaşamaları, o coşku ve milli duyguyu hissetmeleri bizim için çok kıymetli. Çocuklarımızın bu duygularla büyüyüp ileride kendi çocuklarına da aynı değerleri aktarabilmesi adına bu tür etkinliklerin büyük önemi olduğuna inanıyorum. Bu anlamlı organizasyonda yer almaktan büyük bir onur duyuyorum" diye konuştu.

"Pendik'te 23 Nisan coşkusu bir başka güzel"

Etkinliğe çocuğuyla katılan Selçuk Ürün, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramı kutluyoruz. Bu anlamlı gün için atalarımıza şükran borçluyuz. Çocuğumla birlikte Pendik Millet Bahçesi'ne geldik ve burada çok güzel vakit geçirdik. Düzenlenen etkinliklere katıldık, oldukça keyifli anlar yaşadık.Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız acılar nedeniyle bir yandan buruk olsak da, geleceğe dair umutlarımızı koruyoruz. Bu yüzden bugün burada olmak bizim için çok kıymetli. Etkinlik alanında çocuklar için şişme kaydıraklar, çeşitli oyunlar, illüzyon gösterileri ve futbol aktiviteleri yer alıyor. Ayrıca çeşitli ikramlar da sunuluyor. Sahnedeki etkinlikler de çocuklara hitap edecek şekilde oldukça renkli ve eğlenceli. Tüm bu güzel organizasyon için belediyemize teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL