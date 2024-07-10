Aslen Rus uyruklu! Evsiz kadın mahallelinin kabusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aslen Rus uyruklu! Evsiz kadın mahallelinin kabusu oldu

Geniş Video İzle

Pendik'te Kavakpınar Mahallesinde yaklaşık 6 aydır sokakta yaşayan evsiz bir kadın, çevreye rahatsızlık verdiği için mahalle sakinlerinin şikayetlerine neden oluyor. Rus uyruklu olduğu düşünülen kadın, valizleriyle banklarda uyuyor ve para dilenerek geçimini sağlıyor. Mahalle sakinleri, çocukların kadından korktuğunu ve kimyasal temizlik malzemeleri kokladığını belirtiyor.

10.07.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Pendik'te evsiz bir kadın, Kavakpınar Mahallesi sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Vatandaşlar, çevreye rahatsızlık veren kişi için ne yapacağını bilemiyor.

VALİZLERİYLE BANKLARDA UYUYOR

Pendik'te Kavakpınar Mahallesinde yaklaşık 6 aydır sokakta yaşayan kadın, valizleriyle banklarda uyuyor. Geçimini para dilenerek sağlayan kadının Rus uyruklu olduğu düşünülüyor.

Evsiz 'Rus' kadın mahallelinin korkulu rüyası oldu: Temizlik malzemelerini kokluyor

"TEMİZLİK MADDELERİNİ KOKLUYOR"

Bireysel ihtiyaçlarını sokakta gideren kadından mahalle sakinleri şikayetçi oldu. Mahalle sakinleri, çamaşır suyu gibi kimyasal temizlik malzemeleri koklayan kadından çocukların korktuğunu söyledi.

Evsiz 'Rus' kadın mahallelinin korkulu rüyası oldu: Temizlik malzemelerini kokluyor

"ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERİYOR"

Mahalleli Mehmet Eren, "Kimse gelip sahip çıkmıyor. Burada sokakta yaşıyor. İnsanlardan para istiyor, dilencilik yapıyor. Çevreye rahatsızlık veriyor" dedi.

"MASKESİNE ÇAMAŞIR SUYU DÖKÜP İÇİNE ÇEKİYOR"

Mahalleli İhsan Kılıç, "Polislere belediyeye telefon açtık, geldiler. Buradan gitmiyor. Herhalde çift vatandaşlığı var tahminine göre. Gidip geliyor, buraları kirletiyor. Bir şey de diyemiyoruz. Buralara komple diş macunu döküyor. Çamaşır suyunu maskesinin içine döküyor, çekiyor. Çantasına bir baksan neler var neler. Bu mahallenin başına bela. Birilerinin evinin önüne gidiyor pisliyor. Kimse sahip çıkmıyor. Başımıza bela olmuş, bir şey de diyemiyorsun bir şey yapamıyorsun. Bizim Türkçe dilimizi bilmiyor. İyi yanaştığın zaman aklı yerinde, konuşuyor. Tahminine göre Alt Kaynarca'da kız kardeşi oturuyor. Milletten yemek istiyor, para istiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aslen Rus uyruklu! Evsiz kadın mahallelinin kabusu oldu
Kaynak: İHA

Pendik, evsiz, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aslen Rus uyruklu! Evsiz kadın mahallelinin kabusu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
12:11 Kariyerinde bir ilki yaşayacak Mario Balotelli’den sürpriz hamle Kariyerinde bir ilki yaşayacak! Mario Balotelli'den sürpriz hamle
11:58 Usta isimler aynı kadroda Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi Usta isimler aynı kadroda! Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi
11:40 Araç muayenesinde emsal karar Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
10:54 AREA’nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 12:45:00. #1.12#
SON DAKİKA: Aslen Rus uyruklu! Evsiz kadın mahallelinin kabusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement