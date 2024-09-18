Pendik\'teki İşletmeye Filistin Destek Pankartı Nedeniyle Ceza Kesildi

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Pendik'te Filistin'e destek amacıyla binasına "Bu işletmede boykot ürünleri kullanılmamaktadır" yazan bir işletmeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından para cezası kesildi. Olay sosyal medyada ve basında yer aldıktan sonra tepki topladı. Ceza kesilen işletmenin ortağı Ferhat Sevgi, "Biz bunu ortağım Mesut Bey ile beraber şeref madalyası olarak göğsümüzde taşıyacağız" dedi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan 'The Churros Kaffe' adlı yeme içme mekanının yetkilileri, mekanın bulunduğu 5 katlı binaya yaklaşık 2 ay önce İsrail'in soykırım yaptığı Filistin'e destek amacıyla 'Bu işletmede boykot ürünleri kullanılmamaktadır. Katil İsrail' yazan bir pankart astı. İddiaya göre dün işletmeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, pankart ile ilgili şikayet aldıklarını belirterek, Kabahatler Kanunu'nun 42/1 (Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asmak) maddesini gerekçe göstererek 2 bin 52 TL'lik cezai işlem uyguladı. İşletme sahibi olan iki ortak Ferhat Sevgi ve Mesut Çelik, kesilen ceza karşısında şaşırdıklarını ifade etti. Sevgi ve Çelik, mekanı 5 yıllığına bir şahıstan kiraladıklarını ve haklarının kendilerinde olduğunu, kamu binası olmadığını, çevredeki diğer binaların da hakkını gasp etmediklerini belirtti.

"Türlü türlü pankartlar astık ama hiçbir cezayla karşı karşıya kalmadık"

İşletme ortağı Ferhat Sevgi, "Biz 6-7 Ekim olaylarından beri kendi evimizde bu boykotu uyguluyorduk. Ortağımla beraber bunu işletmemize de uygulama kararını 2 ay önce aldık. 2 aydır o pankart yukarıda asılı duruyor. Hatta o pankarttan önce açıldığımızdan beri türlü türlü pankartlar astık. Ama hiçbir cezayla karşı karşıya kalmadık. Gelen zabıta birimindeki arkadaşlar şikayet üzerine geldiklerini söylediler. Kesmiş oldukları ceza makbuzunda da kabahat kısmında fotoğraf yazıyordu. Fotoğraftan kastı eğer pankarttaki Filistin bayrak renklerindeki yumruk ise, bu bir fotoğraf değil, bu bir sosyal sorumluluk projesi. 2 ay önce astığımız pankarta dün gelip ceza kestiler. 64 bin liradan kapıyı açmışlar, 15 bin liraya inmişler, en son uyarı cezası mahiyetinde 2 bin 52 lira rakamda ceza kesmişler. Kabahatler Kanunu'na göre izinsiz afiş asmak gibi bir maddeden bahsediliyor, kamusal alandan bahsediliyor. Kaldı ki bu 5 katlı bina bize ait. Astığımız yer sadece bizim binamızı çevreleyen bir alan, başkalarının hakkına da tecavüz etme gibi bir durum söz konusu değil. Bu bina 5 yıllığına şahıstan kiralanmış, hakları bize ait olan bir bina. Normalde bir tedarik firmasıyız. Üst katlarımızda ofislerimiz var, alt 2 katında da tatlı ve içecek konseptinde bir kafe olarak ayrıştırdık. Burada kamuya dair bir kiralama yok" dedi.

"O kadar çok sessiz çoğunlukmuşuz ki"

Kendilerine gelen destek hakkında da konuşan Sevgi, "'Her yer boykot ürünü ama insanlarda bir bilinçsizlik hakim' diye bir umutsuzluk olur ya hani insanlarda, o kadar çok sessiz çoğunlukmuşuz ki ben onu anladım. Şairin dediği gibi 'Biz kısık sesleriz.' Şanlıurfa'dan, Tokat'tan aradılar, sabaha kadar benim telefonum susmadı. Tebrik mesajları aramaları oldu. Kimisi 'IBAN gönderin biz size parayı gönderelim' dediler ama bizim derdimiz para değil. Ortada bir zulüm var, bu zulme karşı bir duruş sergilenmiş, bu sergilenen duruşa karşı da gafil bir şekilde bir ceza uygulanmış. Tepkiler çok güzel. Sosyal medyada da zaten çoğu platformda yayınlanmış. O sessiz çoğunluk dediğimiz kişilerde çok ciddi bir açlık, susuzluk var. Sanki 'Birisi çıksa da sesimizi duyursa, bağırsa da biz de onun yanında yer alsak' gibi. Şu an mesela gelenlerin çoğunu tanımıyorum. Yoldan geçerken 'Burası mıymış' deyip uğrayanlar oluyor. Tepkiler çok olumlu" diye konuştu.

Cezaya karşı dava açmayacaklarını ve cezayı ödeyeceklerini belirten Sevgi, "Biz bu cezayı ödeyeceğiz. Bununla alakalı mahkemeye gitmeyeceğiz. İnşallah hatalarının farkına varırlar ve 'yanlış bir uygulama yaptık' diye özür dilerler. Bizden de değil gerçi, milletten özür dilesinler. Biz burada sosyal sorumluluk projesi yaptık ve birçok insan bu dükkana geldi, gelmeye devam ediyor. Biz bunu ortağım Mesut Bey ile beraber şeref madalyası olarak göğsümüzde taşıyacağız" dedi.

Olayın duyulmasının ardından kimi vatandaşlar, hem boykota destek için hem de ceza kesilen işletmeye destek için mekana gelmeye başladı. Dükkana Filistin atkısıyla gelen Ebru Aydın, "Arkadaşlarımızla beraber Tuzla'dan buraya destek amaçlı geldik. Cesaretlerinden ötürü kendilerine çok teşekkür ediyorum. Her zaman arkalarında olduğumuzu bildirmek için temsilen buradayız. Elimizden geleni de yapacağız inşallah. Bu zamana kadar hiç böyle bir ceza duymadık" dedi. - İSTANBUL