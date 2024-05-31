Peynir Üreticileri: İnsanlar Pahalılıktan Dolayı Peynir Yemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Peynir Üreticileri: İnsanlar Pahalılıktan Dolayı Peynir Yemiyor

Geniş Video İzle

Kadirli ilçesinde peynir üreticiliği yapan Tekin Topbaş, son yıllarda süt ürünlerinin pahalı olması ve insanların alım gücünün düşük olması nedeniyle satışlarda sıkıntı yaşandığını belirtti. Depolarının dolu olduğunu ancak satışların azaldığını ifade eden Topbaş, insanların pahalılıktan dolayı peynir tüketimini azalttığını ve bu durumun sektörün geleceği için iyi olmadığını söyledi.

31.05.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(KADİRLİ)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde peynir üreticiliği yapan Tekin Topbaş "İnsanlar pahalı geldiği için ister istemez birini alsa birini alamıyor. Eskiden depolarımız haftada dolar boşalırdı ama şu an büyük bir problem var. Satışlarımız azaldı perakende olsun toptan olsun, şu an için piyasa çok durgun. Pazarda insanlar alım gücüne göre bir kilogram alacaksa yarım kilogram alıyor. Sonuçta gıda ama az olarak tüketmek zorunda tabi ki eski satışlar yok. İnsanlar peynir yemez oldu kimisi yemiyor birini alsa birini alamıyor sonuçta, pahalılıktan dolayı. Bu işin sonu iyi değil" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır peynir üreticiliği yapan Tekin Topbaş, eski satışlarının olmadığını dile getirdi.Topbaş, şunları söyledi:

"Kadirli'de toptan ve perakende peynir satışları yapıyoruz. 20- 25 beş yıldır bu işin içindeyim ama bu son iki yıldır yaşadığımız süt ürünlerinin pahalı olması, insanların alım gücünün düşük olması nedeniyle depolarımız ağzına kadar dolu. İnsanların alım gücü düşük. Satışlarda sıkıntı yaşıyoruz Kadirli bölgesinde. Adana bölgesine gidiyoruz, Adana bölgesinde de sıkıntı yaşıyoruz. Allah yardımcımız olsun milletimizin ve bizim ama bu gidişat hiç iyi değil. Satış olmaması, elektrik maliyeti, mazot maliyeti elbette ki ister istemez etkiliyor. Sonuçta sirkülasyonu olan bir iş. Sütle uğraştıktan sonra çarkı döndürmen lazım o da işte satış olmayınca sıkıntıya giriyoruz.

"İnsanlar peynir yemez oldu"

İnsanlar pahalı geldiği için ister istemez birini alsa birini alamıyor. Eskiden depolarımız haftada dolar boşalırdı ama şu an büyük bir problem var. Satışlarımız azaldı perakende olsun toptan olsun, şu an için piyasa çok durgun. Pazarda insanlar alım gücüne göre bir kilogram alacaksa yarım kilogram alıyor. Sonuçta gıda ama az olarak tüketmek zorunda tabi ki eski satışlar yok. İnsanlar peynir yemez oldu kimisi yemiyor birini alsa birini alamıyor sonuçta, pahalılıktan dolayı. Bu işin sonu iyi değil ama benim görüşüm."

Peynir Üreticileri: İnsanlar Pahalılıktan Dolayı Peynir Yemiyor
Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kadirli, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Peynir Üreticileri: İnsanlar Pahalılıktan Dolayı Peynir Yemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
11:02 Üvey Baba, Evden Kaçan Kızlarını İstismar Ettiğini İtiraf Etti Üvey Baba, Evden Kaçan Kızlarını İstismar Ettiğini İtiraf Etti
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:48 Küresel kamu borcu 315 trilyon dolara ulaştı Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekti Küresel kamu borcu 315 trilyon dolara ulaştı! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:26:54. #1.11#
SON DAKİKA: Peynir Üreticileri: İnsanlar Pahalılıktan Dolayı Peynir Yemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement