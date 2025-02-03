Pınar Gültekin Cinayetinde İsyan - Son Dakika
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Pınar Gültekin Cinayetinde İsyan

Baba Sıddık Gültekin, Yargıtay'ın cinayeti hafifleten kararını protesto etti, adalet talep etti.

03.02.2025 20:49
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Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde başa dönülünce acılı baba isyan etti

"Cehennemin ateşiyle benim kızım diri diri yakıldı"

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın karara itirazı bence kabul edilecek"

"Benim adalete güvenim sonsuz, Allah'ın adaletiyle bir adalet istiyoruz"

İSTANBUL - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulması kararına itiraz etmişti.

Ağırlaşmış müebbet hapis cezasının kararının sanık lehine bozulmasına ilişkin konuşan acılı baba Sıddık Gültekin, "Ortada bütün kamuoyu tarafından bilinen tasarlayarak canice bir cinayet var. Yargıtay, 'canice işlenmemiş bir suçtur' şeklinde karar verdi. Acaba, canine nasıl olur, bundan ötesi var mı? Benim kızım cehennemin ateşiyle diri diri yakıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itirazda bulundu bence kabul edilecek. Benim adalete güvenim sonsuz. Allah'ın adaletiyle bir adalet istiyoruz" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmasının ardından karara itiraz etmişti. Daire, olaydaki diğer sanık Mertcan Avcı hakkındaki 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan verilen 4 yıl hapis cezasını ise onamıştı. Başsavcılığın yaptığı itirazda, 'evli olan sanık Avcı ile üniversite öğrencisi Pınar Gültekin arasında evlilik dışı ilişki bulunduğu, sanığın Gültekin'e zaman zaman maddi yardımda bulunduğu ve ilişkilerinin ortaya çıkmasından endişe duyduğu, bu nedenle Gültekin'i öldürme kararı aldığı' ifadeleri yer almıştı. İtirazda sanık Avcı'nın öldürme kararında 'sebat ve ısrar ettiği' belirtilerek, 'Sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu nedenle gerçekleştirilen eylemin 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır' denilmişti. Ayrıca yapılan itirazda, sanık Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edilmişti.

"Kararı duyduktan sonra üzüntümüz ilk günkü gibi oldu"

Avcı'nın Gültekin'i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle ağırlaşmış müebbet hapis cezasının kararının sanık lehine bozulmasına ilişkin baba Sıddık Gültekin isyan etti. Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğünü öğrendiği gün yaşadıkları ana tekrar döndüklerini ifade eden baba Sıddık Gültekin, "Konu ile alakalı çok öfkeliyim. İyi bir karar olmadığına eminim. Biz acımızı neredeyse unutmaya çalışıyorduk. Maalesef dün akşam bu kararı duyduktan sonra üzüntümüz ilk günkü gibi devam ediyor. Benim bu karara inanmam mümkün değil. Kamuoyu da inanmıyor. Çünkü tasarlayarak canice bir cinayet var ortada. Bütün kamuoyu tarafından bilinen bir cinayet. Bir insanı diri diri varile koyup yakıyorsun, beton döküyorsun, götürüyorsun dereye atıyorsun. ve Yargıtay buna bir karar veriyor. Diyor ki; 'Bu canice işlenmemiş bir suçtur.' Buradan kamuoyuna sesleniyorum. Acaba, canine nasıl olur, bundan ötesi var mı? Biz dünyada yaşıyoruz. Diğer dünyada biz cehennem ateşinden korkuyoruz. Cehennemin ateşiyle benim kızım diri diri yakıldı. Yargıtay karar veriyor ve canice işlenmiş bir cinayet olarak değil de normal bir cinayet görüyor. O zaman trafikte ben korna çalayım. Önümdeki araç dursun, beni silahla vursun. Yargıtay'a göre bu cinayet sayılmıyor. İsyanım bunadır" ifadelerini kullandı.

"Benim adalete olan güvenim sonsuz"

Hukuk mücadelelerinin devam edeceğini belirten Gültekin, "Hukuk mücadelemiz devam edecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itirazda bulunmuş. İnşallah bir şeyler çıkacak. Canice olmadığını düşündüren, sözde kızım şantaj yapmış. Bu devletin polisi var, jandarması var. Eğer bir kız sana şantaj yapıyorsa, polise şikayet edersin. Gider derdini mahkemeye anlatırsın. Sen onu yapamıyorsun da bir insanı diri diri yakıyorsun. Bütün kadın cinayetlerini işleyen insanlar, klasik ifade veriyor. İtiraz bence kabul edilecek. Benim adalete güvenim sonsuz. Sonuna kadar da güveneceğim. Güvenmek zorundayız. Allah'ın adaletiyle bir adalet istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pınar Gültekin Cinayetinde İsyan - Son Dakika

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