Pınarbaşı doğalgaza kavuştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde doğalgaz verme törenine katıldı. İlçenin 60 yıllık rüyasını gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, "Biz birlikte güçlüyüz. Pınarbaşı'mızın güzel insanlarına böyle anlamlı ve önemli bir hizmeti ulaştırmaktan keyif alıyoruz. Verdiğimiz sözde duruyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yoğun gayretleriyle geçtiğimiz yıl altyapı çalışmaları başlayan Pınarbaşı ilçesinde doğalgaz ateşi bugün yandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Pınarbaşı İlçesi Doğal Gaz Verme Töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Pınarbaşı ilçe meydanında gerçekleşen törene Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, AK Parti Milletvekilleri S. Bayar Özsoy, Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, Kayserigaz ve SOCAR yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal, Mustafa Türkmen, daire başkanları, genel müdürler ve ilçe sakinleri katıldı. Pınarbaşı İlçesi Doğal Gaz Verme Töreni, mehter takımı mini konserinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, kendilerini seven, güvenen, seçen Kayserililere layık olmaya, hizmet etmeye gayret ettiklerini kaydederek, "Birlikte güçlü olduğumuzu biliyoruz. O açıdan da dayanışacağız. Pınarbaşı'mızın güzel insanlarının iradesine saygı duyuyoruz. Pınarbaşı'mız, Sarız'ımız bu bölgelerde de yaşayan ve 1 buçuk milyon insanı bağrıma basıyor, onlara hizmetkar olmanın onurunu taşıdığımızı buradan paylaşıyorum" dedi. Pınarbaşı ilçesine verdikleri sözde durduklarını vurgulayan Büyükkılıç; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev bizler için çok önemli. Bu iki güzel insanın ismini zikretmeden geçemem, onların talimatlarıyla bu çalışmaların yapıldığını da bilelim. Kayserigaz'ımız iki devlet bir millet anlayışıyla burada hizmet yürütüyor. Biz birlikte güçlüyüz. Pınarbaşı'mızın güzel insanlarına böyle anlamlı ve önemli bir hizmeti ulaştırmaktan keyif alıyoruz. Verdiğimiz sözde duruyoruz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, hizmete devam vurgusu yaparak; "Gazımızı bugün veriyoruz. Sonrasında da boruların geçtiği yerlerde yapılması gereken hizmetler var. Biz Kayseri'yiz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'yiz. 16 ilçe de benim ilçem, 16'sını da bağrıma basıyorum. Biz yerinde hizmeti, zamanında hizmeti hep beraber getireceğiz. Hizmete devam diyoruz" dedi. İlçede TOKİ, altyapı, elektrik şirketi çalışmaları, etap etap doğalgaz çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Büyükkılıç, ekonomik ve tarımsal desteklerle insanların ilçede kalmalarını sağlamanın yöneticilerin görevi olması gerektiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasının sonunda 85 milyon için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Pınarbaşı'nın uzak ve soğuk bir coğrafyada doğalgaza en çok ihtiyacı olan ilçe olduğunu ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise Pınarbaşı için bir milat olarak nitelediği doğalgazın ilçeye gelmesi konusunda memnuniyetini bildirdi. 2 dönem Pınarbaşı Belediye Başkanlığı yaptığını, doğalgazın gelmesinin o dönem değil, bu dönem kısmet olduğunu ifade eden Ataş, "İnşallah bu hizmetle de Pınarbaşı'nın çok daha ileri gideceğine ben inanıyorum. Bu işte emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere diğer emek veren bütün kurumlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Ataş, insanları doğduğu yerde doyurmak zorunda olduklarını ifade ederek, göç veren Pınarbaşı'da doğalgazın eksikliğinin önemli bir etken olduğunu ve doğa gazın gelmesi ile tersine göç yaşanacağını paylaştı. Ataş sözlerinin sonunda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile omuz omuza çalışacaklarını ve Pınarbaşı için hizmet edeceklerini vurgulayarak, geçmişte de Büyükşehir Belediyesi'nin ne zaman ihtiyacı olsa yanlarında yer aldığını aktardı. İlçede artık yeni bir sürecin başladığını ifade eden Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar da Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı Belediyesi, Kayserigaz, SOCAR şirketi olmak üzere ve tüm emek gösteren çalışanlara teşekkür etti. Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ise Pınarbaşı için gurur verici bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, "Doğalgazın ilçemize kazandırılması büyük bir adım olmuştur. Bu önemli gelişme aynı zamanda ekonomik ve sosyal gelişimimize büyük katkılar sağlayacaktır. Bu süreçteki destek ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a ilçemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov da törende olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Mutluluğumuzun göstergesi olan Pınarbaşı ve Sarız ile birlikte artık Kayseri'mizin tüm ilçelerini gazlamış bulunmaktayız. Bu vesileyle hepinizi tebrik ediyorum. 2019 yılında işimize başlarken tek hedef belirlemiştik, Büyükşehir'imizle beraber Kayseri'de gazsız hiçbir ilçemiz kalmayacak. İlçeleri tamamladık şimdi mahallelerimize, köylerimize hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Buket Ergin'den Büyükşehir'in kombi dağıtımı projesi hakkında bilgi talep ederek, Pınarbaşı ilçesi sakinlerini de bilgilendirdi. Büyükkılıç, öte yandan Pınarbaşı ilçesi terminal binası projesi ile ilgili de Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal'ın da ilçe sakinlerine bilgi vermesini istedi. Hasdal da süreçle ilgili son durumu aktardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, konuşmaların ardından Kayserigaz'ın 700 bininci abonesi Hasan Yanık'a, ücretsiz 1 yıllık doğalgaz kullanım hediyesi takdim ettiler. Doğalgazın 20 yıllık hayali olduğunu söyleyen Yanık, ilçenin doğalgaza kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Başkan Büyükkılıç, tören protokolü ile birlikte ilçeye ulaşan gazın ilk ateşi olan meşaleyi yaktı. - KAYSERİ